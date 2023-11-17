Гламурний Локі: Том Гіддлстон з’явився на публіці з коханою у Лондоні (фото)

Зірка кіновсесвіту Marvel вийшов у світ з нареченою Зові Ештон

Британський красень Том Гіддлстон, що втілив у кіновсесвіті Marvel антигероя — бога хитрості та обману Локі, з’явився на публіці зі своєю коханою, англійською актрисою Заві Ештон. Влітку папараці застали пару на побаченні у Королівському національному театрі, а тепер фотографи зняли їх на ще одному заході.

У четвер увечері, 16 листопада, Том та Заві з’явилися на гала-концерті Born to Dance Gala у лондонському Banqueting House. 42-річний актор виглядав гламурно у чорному піджаку, білосніжній сорочці та елегантній краватці-метелику.

39-річна Ештон блищала у срібній сукні довжини міді із закритими рукавами та високим коміром. Поєднала своє вбрання британка з блискучими сережками та з нюдовими туфлями на шпильці.

Із Заві Ештон зірка "Локі" почав зустрічатися у 2019 році. Через три роки пара заручилась, а восени у Тома та Заві народилася дитина.

Том Гіддлстон з нареченою Заві Ештон. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Том Гіддлстон найбільше відомий фанатам як лиходій Локі з багатьох проєктів Marvel. Його наречена Заві Ештон зіграла лиходійку Дар-Бенн у марвелівському фільмі "Марвели" з Брі Ларсон, Тейоною Паріс та Іман Веллані в головних ролях.

39-річна актриса сяяла у срібній сукні. Фото: Getty Images

Том виглядав гламурно у чорному піджаку. Фото: Getty Images

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