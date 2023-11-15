У трендовому жакеті: Джессіка Честейн, яка приїжджала до українців, показала, як стильно носити рожевий костюм (фото)

46-річна "оскароносна" актриса вразила стильним рішенням

Американська актриса театру та кіно Джессіка Честейн, яка підтримала Україну у війні з росією та приїжджала до нашої країни у 2022 році, не перестає демонструвати стильні образи, відвідуючи кінопрем’єри та інші світські заходи.

У вівторок 46-річна знаменитість, яка рік тому здобула "Оскар" у категорії "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Очі Таммі Фей", з’явилася в Центрі Робіна Вільямса Фонду SAG-AFTRA, розташованого в окрузі Манхеттен, Нью-Йорк. На зустрічі в рамках просування нового фільму зі своєю участю Memory ("Пам’ять") Честейн була присутня зі своїм колегою Пітером Сарсгаардом.

Джессіка вибрала для розмови з журналістами стильний костюм блідо-рожевого кольору. Він складався з розкльошених внизу штанів і трендового жакета, під яким виглядала кремова блузка.

Джессіка Честейн красива у діловому образі. Фото: Getty Images

Рудоволоса актриса з’явилася на Манхеттені у рожевому костюмі. Фото: Getty Images

Фільм "Пам’ять"

Сюжет фільму розгортається у Нью-Йорку, де основні персонажі, закохана пара, намагаються побудувати стосунки, попри свої психологічні рани.

Постер фільму Memory 2023 року

До речі, це не перший вихід актриси у стильному образі. Раніше Джессіка Честейн викликала фурор у блискучій сукні від Gucci на Тижні моди в Мілані, Італія.