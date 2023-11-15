У трендовому жакеті: Джессіка Честейн, яка приїжджала до українців, показала, як стильно носити рожевий костюм (фото)
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46-річна "оскароносна" актриса вразила стильним рішенням
Американська актриса театру та кіно Джессіка Честейн, яка підтримала Україну у війні з росією та приїжджала до нашої країни у 2022 році, не перестає демонструвати стильні образи, відвідуючи кінопрем’єри та інші світські заходи.
У вівторок 46-річна знаменитість, яка рік тому здобула "Оскар" у категорії "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Очі Таммі Фей", з’явилася в Центрі Робіна Вільямса Фонду SAG-AFTRA, розташованого в окрузі Манхеттен, Нью-Йорк. На зустрічі в рамках просування нового фільму зі своєю участю Memory ("Пам’ять") Честейн була присутня зі своїм колегою Пітером Сарсгаардом.
Джессіка вибрала для розмови з журналістами стильний костюм блідо-рожевого кольору. Він складався з розкльошених внизу штанів і трендового жакета, під яким виглядала кремова блузка.
Фільм "Пам’ять"
Сюжет фільму розгортається у Нью-Йорку, де основні персонажі, закохана пара, намагаються побудувати стосунки, попри свої психологічні рани.
До речі, це не перший вихід актриси у стильному образі. Раніше Джессіка Честейн викликала фурор у блискучій сукні від Gucci на Тижні моди в Мілані, Італія.