В трендовом жакете: приезжавшая к украинцам Джессика Честейн показала, как стильно носить розовый костюм (фото)
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46-летняя "оскароносная" актриса впечатлила стильным решением
Американская актриса театра и кино Джессика Честейн, которая поддержала Украину в войне с россией и приезжавшая в нашу страну в 2022 году, не перестает демонстрировать стильные образы, посещая кинопремьеры и другие светские мероприятия.
Во вторник 46-летняя знаменитость, которая год назад получила "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй", появилась в Центре Робина Уильямса Фонда SAG-AFTRA, который расположен в округе Манхэттен, Нью-Йорк. На встрече в рамках продвижения нового фильма со своим участием Memory ("Память") Честейн присутствовала со своим коллегой Питером Сарсгаардом.
Джессика выбрала для беседы с журналистами стильный костюм бледно-розового цвета. Он состоял с расклешенных внизу брюк и трендового жакета, под которым выглядывала кремовая блузка.
Фильм "Память"
Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке, где основные персонажи, влюбленная пара, стараются построить отношения, несмотря на свои психологические раны.
К слову, это не первый выход актрисы в стильном образе. Ранее Джессика Честейн произвела фурор в блестящем платье от Gucci на Неделе моды в Милане, Италия.