В трендовом жакете: приезжавшая к украинцам Джессика Честейн показала, как стильно носить розовый костюм (фото)

46-летняя "оскароносная" актриса впечатлила стильным решением

Американская актриса театра и кино Джессика Честейн, которая поддержала Украину в войне с россией и приезжавшая в нашу страну в 2022 году, не перестает демонстрировать стильные образы, посещая кинопремьеры и другие светские мероприятия.

Во вторник 46-летняя знаменитость, которая год назад получила "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй", появилась в Центре Робина Уильямса Фонда SAG-AFTRA, который расположен в округе Манхэттен, Нью-Йорк. На встрече в рамках продвижения нового фильма со своим участием Memory ("Память") Честейн присутствовала со своим коллегой Питером Сарсгаардом.

Джессика выбрала для беседы с журналистами стильный костюм бледно-розового цвета. Он состоял с расклешенных внизу брюк и трендового жакета, под которым выглядывала кремовая блузка.

Джессика Честейн красива в деловом образе. Фото: Getty Images

Рыжеволосая актриса появилась на Манхэттене в розовом костюме. Фото: Getty Images

Фильм "Память"

Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке, где основные персонажи, влюбленная пара, стараются построить отношения, несмотря на свои психологические раны.

Постер к фильму Memory 2023 года

К слову, это не первый выход актрисы в стильном образе. Ранее Джессика Честейн произвела фурор в блестящем платье от Gucci на Неделе моды в Милане, Италия.