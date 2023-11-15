"Что они делают в Украине?": зять Нины Матвиенко ответил, как пытался выдворить "кроликов" Моисеенко и Данильца с похорон

По словам Арсена Мирзояна, никто никого не приглашал на церемонию прощания исполнительницы

Участники комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко прибыли на церемонию прощания с Ниной Матвиенко, которой не стало 8 октября. Опальные комики ранее заявляли, что поддерживают российскую агрессию и не раз были гостями в шоу российских пропагандистов.

В интервью Славе Демину на Youtube зять артистки, украинский певец Арсен Мирзоян заявил, что предателей Украины никто на похороны не приглашал, как и других присутствующих, которые хотели попрощаться с Матвиенко.

"Говорю знакомому "Давай их убирать". Меня начали останавливать: "Арсен, ну не делай этого, еще не хватало здесь скандала", — разъяснил исполнитель.

Мирзоян искренне не понимает, почему Моисеенко и Данилец пришли на мероприятие. "Я вообще только спросил, что они делают в Украине", — сказал певец.

Напомним, что дуэт украинских комиков Владимира Моисеенко и Владимира Данильца с 2014 года продолжал выступать в россии, говорил о "братоубийственной войне", а накануне полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, жаловался российским пропагандистам на травлю в Украине. Ранее "кролики" анонсировали гастроли по США и Канаде, однако украинцы их наказали за многолетнюю работу на агрессора.

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