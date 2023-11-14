Слава Каминская из "НеАнгелов" неожиданно объявилась во Львове (фото)

Певица поделилась кадрами со львовского вокзала

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая недавно вставила свои пять копеек в скандал с Фарион, неожиданно засветилась во Львове. Похоже артистка вернулась в Украину из-за границы, где живет последние почти два года.

Кадры со львовского вокзала Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках артистка соблазнительно и загадочно позирует с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.

В подписи к публикации Слава Каминская рассказала, как любит Львов. По ее словам это город, где ее никогда не травили за русский язык.

"Львов – особый для меня город! Город моего покоя и вдохновения… Город, где меня никогда не травили за язык, на котором я общаюсь, потому что у меня в душе несколько больше — любовь к родной земле!", — поделилась певица.

Надо сказать, что украинцы в комментариях очень неоднозначно отреагировали на новый пост Каминской, особенно на ее слова о травле за язык:

Да кто вас травит? Ну сколько уж можно, "затравленные"? Это украинский всегда был преследуемым.

Вас постоянно кто-то травит. Это вы так напоминаете, что вы все еще существуете? Кроме срача под вашими постами ничего нет, и разводите его вы своими провокациями.

Хорошие снимки дома, приветствую.

Взаимно! Тоже люблю Львов! Хорошие фото!

Не любят они русскоязычных с советских времен, это правда.

Мы должны объединиться, чтобы чужие нас не могли даже морально достать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Слава Каминская из "НеАнгелов" обратилась к украинцам с дерзким посланием. Певица вышла на связь и удивила новым заявлением.