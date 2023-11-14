Слава Камінська з "НеАнгелів" неочікувано з’явилася у Львові (фото)
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Співачка поділилася кадрами із львівського вокзалу
Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", яка нещодавно вставила свої п’ять копійок у скандал із Фаріон, несподівано засвітилася у Львові. Схоже, артистка повернулася в Україну з-за кордону, де живе останні майже два роки.
Кадри зі львівського вокзалу Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках артистка спокусливо та загадково позує з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному проміні.
У підписі до публікації Слава Камінська розповіла, як любить Львів. За її словами, це місто, де її ніколи не цькували за російську мову.
"Львів – особливе для мене місто! Місто мого спокою та натхнення… Місто, де мене ніколи не цькували за мову, якою я спілкуюся, бо в мене в душі трохи більше – любов до рідної землі!", – поділилася співачка.
Треба сказати, що українці в коментарях дуже неоднозначно відреагували на новий пост Камінської, особливо на її слова про цькування за мову:
- Та хто вас цькує? Ну скільки вже можна, "зацьковані"? Це українська завжди була переслідуваною.
- Вас постійно хтось цькує. Це ви так нагадуєте, що ви все ще існуєте? Крім срачів під вашими постами нічого немає, і розводите його своїми провокаціями.
- Хороші знімки вдома, вітаю.
- Взаємно! Теж люблю Львів! Хороші фото!
- Не люблять вони російськомовних із радянських часів, це правда.
- Ми маємо об’єднатися, щоб чужі нас не могли навіть морально дістати.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Слава Камінська з "НеАнгелів" звернулася до українців із зухвалим посланням. Співачка вийшла на зв’язок та здивувала новою заявою.