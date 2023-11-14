Слава Камінська з "НеАнгелів" неочікувано з’явилася у Львові (фото)

Співачка поділилася кадрами із львівського вокзалу

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", яка нещодавно вставила свої п’ять копійок у скандал із Фаріон, несподівано засвітилася у Львові. Схоже, артистка повернулася в Україну з-за кордону, де живе останні майже два роки.

Кадри зі львівського вокзалу Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках артистка спокусливо та загадково позує з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному проміні.

У підписі до публікації Слава Камінська розповіла, як любить Львів. За її словами, це місто, де її ніколи не цькували за російську мову.

"Львів – особливе для мене місто! Місто мого спокою та натхнення… Місто, де мене ніколи не цькували за мову, якою я спілкуюся, бо в мене в душі трохи більше – любов до рідної землі!", – поділилася співачка.

Треба сказати, що українці в коментарях дуже неоднозначно відреагували на новий пост Камінської, особливо на її слова про цькування за мову:

Та хто вас цькує? Ну скільки вже можна, "зацьковані"? Це українська завжди була переслідуваною.

Вас постійно хтось цькує. Це ви так нагадуєте, що ви все ще існуєте? Крім срачів під вашими постами нічого немає, і розводите його своїми провокаціями.

Хороші знімки вдома, вітаю.

Взаємно! Теж люблю Львів! Хороші фото!

Не люблять вони російськомовних із радянських часів, це правда.

Ми маємо об’єднатися, щоб чужі нас не могли навіть морально дістати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Слава Камінська з "НеАнгелів" звернулася до українців із зухвалим посланням. Співачка вийшла на зв’язок та здивувала новою заявою.