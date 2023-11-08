"Декого покусала Фаріон": Камінська з "НеАнгелів" звернулася до українців з зухвалим посланням

Співачка вийшла на зв’язок та здивувала новою заявою

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка з початку повномасштабної війни з дітьми виїхала за кордон, а потім ще й заявила, що ніколи не повернеться до України, здивувала новим випадом у мережі. Артистка опублікувала пост із зухвалим зверненням до фоловерів.

На своїй сторінці в Instagram Слава Камінська виклала гламурне фото, на якому позує у сексапільній чорній сукні на тонких бретельках. Спокусливості знімку додає поза, в якій співачка зняла себе. Також можна помітити, що у неї стильна укладка та яскравий макіяж на обличчі.

У підписі до публікації Камінська у зухвалій манері звернулася до підписників із вимогою не вказувати їй, як жити. За словами співачки, вона вже було засумувала за порадами та цінними вказівками. Також артистка зазначила, що "почуття такту багатьом просто генетично не дісталося".

Не обійшлося і без відсилки на недавні скандальні висловлювання мовознавиці Ірини Фаріон, яка образила українських захисників, які говорять російською мовою.

"Іноді мені здається, що декого покусала Фаріон. Давайте не порушувати особисті межі один одного", — написала у своєму посту Камінська.

Скріншот із Instagram

Раніше "Телеграф" розповідав, Слава Камінська пояснила, чому виїхала з України та розпалила суперечки у мережі. За словами співачки, вона хотіла вберегти дітей від обстрілів та сирен.