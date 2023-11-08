"Некоторых покусала Фарион": Каминская из "НеАнгелов" обратилась к украинцам с дерзким посланием

Певица вышла на связь и удивила новым заявлением

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны с детьми выехала за границу , а потом еще и заявила, что никогда не вернется в Украину, удивила новым выпадом в сети. Артистка опубликовала пост с дерзким обращением к фолловерам.

На своей странице в Instagram Слава Каминская выложила гламурное фото, на котором позирует в сексапильном черном платье на тонких бретельках. Соблазнительности снимку добавляет поза, в которой певица сняла себя. Также можно заметить, что у нее стильная укладка и яркий макияж на лице.

В подписи к публикации Каминская в дерзкой манере обратилась к подписчикам с требованием не указывать ей, как жить. По словам певицы она уже заскучала за советами и ценными указаниями. Также артистка отметила, что "чувство такта многим просто генетически не досталась".

Не обошлось и без отсылки на недавние скандальные высказывания языковеда Ирины Фарион, которая оскорбила украинских защитников, говорящих на русском языке.

"Иногда мне кажется, что некоторых покусала Фарион. Давайте не нарушать личные границы друг друга", — написала в своем посте Каминская.

Скриншот из Instagram

Ранее "Телеграф" рассказывал, Слава Каминская объяснила, почему уехала из Украины и разожгла споры в сети. По словам певицы, она хотела уберечь детей от обстрелов и сирен.