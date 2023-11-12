"Умнічать треба в окопі" Камінська з "НеАнгелів" вставила свої п’ять копійок у скандал з Фаріон (фото)

Артистка не стала мовчати

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно звернулася до українців із зухвалим посланням, знову розбурхала мережу цікавою витівкою. Артистка вирішила вставити свої п’ять копійок у скандал, що спалахнув навколо Ірини Фаріон.

У своєму Instagram Камінська опублікувала колаж, на якому прифотошопила Фаріон до себе на фото та завуальовано висловила у пості свою думку щодо її висловлювань.

Як відомо, днями мовознавиця Ірина Фаріон зробила скандальну заяву, що російськомовні бійці "Азова" не є українцями, оскільки не можуть вивчити українську мову.

У відповідь на такі заяви Слава Камінська, яка неодноразово сама встрявала у мовні скандали, написала:

"Намагаюся пояснити подрузі, що вона гонить. Кажу їй, умнічати треба в окопі. Поки відповідь неоднозначна, і окоп теж".

Користувачі весело відреагували на іронічний пост Слави Камінської та почали писати коментарі під її постом:

У подруги залишилося півроку до 60 років, не візьмуть уже в окоп. Вона просто вирішила перед своєю пенсією ораторське мистецтво виявити.

Фотошоп наше все. Слава ви майстер хайпу.

Розрив, тящусь, пишаюсь.

Крутий фотошоп, я не відразу зрозуміла.

Та ну гаразд. Може це фотошоп?

Маючи таких подруг і ворогів не треба!

Раніше "Телеграф" розповідав, Слава Камінська пояснила, чому виїхала з України та розпалила суперечки у мережі. За словами співачки, вона хотіла вберегти дітей від обстрілів та сирен.