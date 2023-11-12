"Умничать надо в окопе" Каминская из "НеАнгелов" вставила свои пять копеек в скандал с Фарион (фото)
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Артистка не стала молчать
Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно обратилась к украинцам с дерзким посланием, снова взбудоражила сеть интересной выходкой. Артистка решила вставить свои пять копеек в скандал, который разгорелся вокруг Ирины Фарион.
В своем Instagram Каминская опубликовала коллаж, на котором прифотошопила Фарион к себе на фото и завуалировано высказала в посте свое мнение относительно ее высказываний.
Как известно, на днях языковед Ирина Фарион сделала скандальную заяву, что русскоговорящие бойцы "Азова" не являются украинцами, так как не могут выучить украинский язык.
В ответ на такие заявления Слава Каминская, которая не раз сама встревала в языковые скандалы, написала:
"Пытаюсь объяснить подруге, шо она гонит. Говорю ей, умничать надо в окопе. Пока ответ неоднозначный, и окоп тоже".
Пользователи весело отреагировали на ироничный пост Славы Каминской и принялись писать комментарии под ее постом:
- У подруги осталось полгода до 60 лет, не возьмут уже в окоп. Она просто решила перед своей пенсий ораторское искусство проявить.
- Фотошоп наше все. Слава вы мастер хайпа.
- Разрыв, тащусь, горжусь.
- Крутой фотошоп, я не сразу сообразила.
- Да ладно. Может это фотошоп?
- Имея таких подруг и врагов не надо!
Ранее "Телеграф" рассказывал, Слава Каминская объяснила, почему уехала из Украины и разожгла споры в сети. По словам певицы, она хотела уберечь детей от обстрелов и сирен.