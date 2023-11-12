"Умничать надо в окопе" Каминская из "НеАнгелов" вставила свои пять копеек в скандал с Фарион (фото)

Артистка не стала молчать

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно обратилась к украинцам с дерзким посланием, снова взбудоражила сеть интересной выходкой. Артистка решила вставить свои пять копеек в скандал, который разгорелся вокруг Ирины Фарион.

В своем Instagram Каминская опубликовала коллаж, на котором прифотошопила Фарион к себе на фото и завуалировано высказала в посте свое мнение относительно ее высказываний.

Как известно, на днях языковед Ирина Фарион сделала скандальную заяву, что русскоговорящие бойцы "Азова" не являются украинцами, так как не могут выучить украинский язык.

В ответ на такие заявления Слава Каминская, которая не раз сама встревала в языковые скандалы, написала:

"Пытаюсь объяснить подруге, шо она гонит. Говорю ей, умничать надо в окопе. Пока ответ неоднозначный, и окоп тоже".

Пользователи весело отреагировали на ироничный пост Славы Каминской и принялись писать комментарии под ее постом:

У подруги осталось полгода до 60 лет, не возьмут уже в окоп. Она просто решила перед своей пенсий ораторское искусство проявить.

Фотошоп наше все. Слава вы мастер хайпа.

Разрыв, тащусь, горжусь.

Крутой фотошоп, я не сразу сообразила.

Да ладно. Может это фотошоп?

Имея таких подруг и врагов не надо!

Ранее "Телеграф" рассказывал, Слава Каминская объяснила, почему уехала из Украины и разожгла споры в сети. По словам певицы, она хотела уберечь детей от обстрелов и сирен.