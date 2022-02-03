Опальные комики Данилец и Моисеенко пришли на росТВ и пожаловались на травлю в Украине (видео)

Юмористы заявили о предвзятом отношении со стороны украинской власти и народа.

Известные украинские комики, участники популярного комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко хоть и живут в Украине, но часто гастролируют в России. Более того, шоумены поддерживают политику Кремля и признают аннексию Крыма.

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Несмотря на все это, Данилец и Моисеенко возмущены негативным отношением украинцев в их коллективу. Они считают, что к ним предвзято относится как народ, так и власти. Об этом комики заявили в российской программе "Судьба человека", которая была приурочена 35-летию их коллектива.

Юмористы считают, что их травят и хейтят в Украине из-за неправильно смонтированной программы. Еще в 2015 году, на российском телевидении вышло новогоднее шоу "Новогодний парад звезд". Среди номеров было выступление, в котором российские артисты спели о санкциях против Украины. И так вышло, что при монтаже концерта, на перебивку к этому номеру поставили смеющихся Данильца и Моисеенко.

"И вот началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора" — заявили комики, отметив, что после выхода этого шоу, украинцы сорвали два концерта "Кроликов" в Трускавце, перекрыв вход "коктейлями Молотова".

Также, стоит отметить, что в 2019-м году Данилец и Моисеенко попали в базу сайта "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России" и "распространение кремлевской пропаганды".

Обсудили юмористы и президента Украины, их бывшего коллегу по цеху, Владимира Зеленского. Комики считают, что он очень изменился, ведь всегда выступал за счастье и радость, а теперь им больно смотреть на то, каким он стал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 30 января не стало российского актера Леонида Куравлева, который в Украине запомнился не только ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", но и своей позицией по оккупированному Россией украинскому Крыму. Куравлев открыто поддерживал Путина.