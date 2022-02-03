Опальні коміки Данилець та Моісеєнко прийшли на росТВ і поскаржилися на цькування в Україні (відео)

Гумористи заявили про упереджене ставлення з боку української влади та народу.

Відомі українські коміки, учасники популярного комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко хоч і живуть в Україні, але часто гастролюють у Росії. Щобільше, шоумени підтримують політику Кремля та визнають анексію Криму.

Читайте також: Категорія Lifestyle Російський актор-"кримнашист" захопився українським містом Актор розповів, як на його життя вплинуло місто Львів.

Попри все це, Данилець та Моісеєнко обурені негативним ставленням українців до їхнього колективу. Вони вважають, що до них упереджено ставиться як народ, так і влада. Про це коміки заявили у російській програмі "Доля людини", яка була присвячена 35-річчю їхнього колективу.

Гумористи вважають, що їх цькують та хейтять в Україні через неправильно змонтовану програму. Ще у 2015 році на російському телебаченні вийшло новорічне шоу "Новорічний парад зірок". Серед номерів був виступ, у якому російські артисти заспівали про санкції проти України. І так вийшло, що при монтажі концерту, на перебивку до цього номеру поставили Данильця і Моісеєнка, які сміються.

"І ось почалося цькування в Україні. Мовляв, ми знімаємось у програмі країни-агресора" — заявили коміки, зазначивши, що після виходу цього шоу, українці зірвали два концерти "Кроликів" у Трускавці, перекривши вхід "коктейлями Молотова".

Також, варто зазначити, що у 2019-му році Данилець та Моїсеєнко потрапили до бази сайту "Миротворець" за "участь в актах гуманітарної агресії проти України", "свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії" та "поширення кремлівської пропаганди".

Обговорили гумористи та президента України, їхнього колишнього колегу з цеху, Володимира Зеленського. Коміки вважають, що він дуже змінився, адже завжди виступав за щастя та радість, а тепер їм боляче дивитись на те, яким він став.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю, 30 січня, не стало російського актора Леоніда Куравльова, який в Україні запам’ятався не лише ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня", а й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Криму. Куравльов відкрито підтримував Путіна.