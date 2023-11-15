"Що вони роблять в Україні?": зять Ніни Матвієнко відповів, як намагався видворити "кроликів" Мойсеєнка та Данильця з похорону

За словами Арсена Мірзояна, ніхто нікого не запрошував на церемонію прощання виконавиці

Учасники комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко прибули на церемонію прощання з Ніною Матвієнко, якої не стало 8 жовтня. Опальні коміки раніше заявляли, що підтримують російську агресію і неодноразово були гостями в шоу російських пропагандистів.

В інтерв’ю Славі Дьоміну на Youtube зять артистки, український співак Арсен Мірзоян заявив, що зрадників України ніхто на похорон не запрошував, як і інших присутніх, які хотіли попрощатися з Матвієнко.

"Кажу знайомому "Давай їх прибирати". Мене почали зупиняти: "Арсен, ну не роби цього, ще не вистачало тут скандалу", — роз’яснив виконавець.

Мірзоян щиро не розуміє, чому Мойсеєнко та Данилець прийшли на захід. "Я взагалі лише запитав, що вони роблять в Україні", — сказав співак.

Нагадаємо, що дует українських коміків Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця з 2014 року продовжував виступати в росії, говорив про "братовбивчу війну", а напередодні повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, скаржився російським пропагандистам на цькування в Україні. Раніше "кролики" анонсували гастролі США та Канадою, проте українці їх покарали за багаторічну роботу на агресора.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели", яка нещодавно вставила свої п’ять копійок у скандал із Фаріон, несподівано засвітилася у Львові. Раніше Слава Камінська заявила, що ніколи не повернеться в Україну, а потім у зухвалій манері зажадала не вказувати їй, як жити.