Рус

"Що вони роблять в Україні?": зять Ніни Матвієнко відповів, як намагався видворити "кроликів" Мойсеєнка та Данильця з похорону

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
958
Арсен Мірзоян намагався вигнати зрадників, але йому завадили
Арсен Мірзоян намагався вигнати зрадників, але йому завадили. Фото instagram.arsen_mirzoian/Главком

За словами Арсена Мірзояна, ніхто нікого не запрошував на церемонію прощання виконавиці

Учасники комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко прибули на церемонію прощання з Ніною Матвієнко, якої не стало 8 жовтня. Опальні коміки раніше заявляли, що підтримують російську агресію і неодноразово були гостями в шоу російських пропагандистів.

В інтерв’ю Славі Дьоміну на Youtube зять артистки, український співак Арсен Мірзоян заявив, що зрадників України ніхто на похорон не запрошував, як і інших присутніх, які хотіли попрощатися з Матвієнко.

"Кажу знайомому "Давай їх прибирати". Мене почали зупиняти: "Арсен, ну не роби цього, ще не вистачало тут скандалу", — роз’яснив виконавець.

Мірзоян щиро не розуміє, чому Мойсеєнко та Данилець прийшли на захід. "Я взагалі лише запитав, що вони роблять в Україні", — сказав співак.

Нагадаємо, що дует українських коміків Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця з 2014 року продовжував виступати в росії, говорив про "братовбивчу війну", а напередодні повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, скаржився російським пропагандистам на цькування в Україні. Раніше "кролики" анонсували гастролі США та Канадою, проте українці їх покарали за багаторічну роботу на агресора.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели", яка нещодавно вставила свої п’ять копійок у скандал із Фаріон, несподівано засвітилася у Львові. Раніше Слава Камінська заявила, що ніколи не повернеться в Україну, а потім у зухвалій манері зажадала не вказувати їй, як жити.

Теги:
#Похорон #Моісеєнко #Кролики #Ніна Матвієнко #Арсен Мірзоян