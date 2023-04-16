"Нуль толерантності до фашистів": опальних "кроликів" Моїсеєнка та Данильця покарали за підтримку росії

Коміки зібралися на гастролі у США, але українці жорстко відреагували

Дует українських коміків Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця з 2014 року продовжував виступати в росії, підтримував анексію Криму та кремлівську політику, а напередодні повномасштабного вторгнення скаржився російським пропагандистам на цькування в Україні. Тепер же "кролики" анонсували гастролі США й Канадою, проте українці їх покарали за багаторічну роботу на агресора.

З дев’яти концертів за кордоном уже скасовано вісім. Детальніше про бойкот проти зрадників розповів підприємець Деніел Тонкопі у Facebook.

Так, Моісеєнко та Данилець запланували у квітні 2023 року низку концертів у США й Канаді, включаючи такі міста: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Майамі, Денвер, Сіетл, Сан Дієго, Лос-Анджелес, Ванкувер. Проте в українській діаспорі відреагували, враховуючи антиукраїнську позицію коміків.

Автор перерахував кілька промовистих фактів про "кроликів":

У 2015 році потрапили до бази "Миротворець" за участь у російській пропаганді.

Незаконно відвідували Крим після 2014 року.

Брали участь у концерті до ювілею комсомолу у 2018 році та інших російських заходах.

Гастролювали росією і висміювали Україну.

Підтримка наративів про "братні народи" та ідеї об’єднання росії і України.

В 2020 році в ефірі телеканалу "112 Україна" один із коміків заявляв, що перехід телемовлення в країні на українську мову, як і загалом українізація, не потрібен народу. А ще порівнював ініціаторів і прихильників закону про українську мову з фашистами.

Дружина одного з коміків відкрито підтримує російських терористів на Донбасі, зізнається у любові до сепаратизму, закликає відокремити Львів від Києва.

"Короче, зрозуміло, що хутро у кроликів на 100% із вати. А ми чудово знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати. Нуль толерантності до фашистів і до тих, хто підтримує фашизм", — йдеться у публікації.

Українці зв’язалися з концертними майданчиками, промоутерами та організаторами туру, також підготували листи до мерії. Вдалося відмінити 8 із 9 концертів. Над єдиним заходом у Нью-Йорку, додав Тонкопі, "працюють".

"Впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то організовуватимемо протести і підключатимемо інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, тож "кроликам" буде не до сміху", — додав автор поста.

Бойкот "кроликів"

Додамо, що у своїх соціальних мережах Данилець та Моісеєнко не висловлювалися про напад росії на Україну 24 лютого 2022 року. Останнім часом їх неодноразово помічали у Києві, зокрема на благодійних заходах, про що йдеться в одному з роликів на Youtube.

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