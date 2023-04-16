"Ноль толерантности к фашистам": опальных "кроликов" Моисеенко и Данильца наказали за поддержку россии

Комики собрались на гастроли в США, но украинцы жестко отреагировали

Дуэт украинских комиков Владимира Моисеенко и Владимира Данильца с 2014 года продолжал выступать в россии, поддерживал аннексию Крыма и кремлевскую политику, а накануне полномасштабного вторжения жаловался российским пропагандистам на травлю в Украине. Теперь же "кролики" анонсировали гастроли по США и Канаде, однако украинцы их наказали за многолетнюю работу на агрессора.

Из девяти концертов за границей уже отменены восемь. Подробнее о бойкоте против предателей рассказал предприниматель Дэниел Тонкопи в Facebook.

Так, Моисеенко и Данилец запланировали в апреле 2023 года ряд концертов в США и Канаде, включая такие города: Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Денвер, Сиэтл, Сан Диего, Лос-Анджелес, Ванкувер. Однако в украинской диаспоре отреагировали, учитывая антиукраинскую позицию комиков.

Автор перечислил несколько красноречивых фактов о "кроликах":

В 2015 году попали в базу "Миротворец" за участие в российской пропаганде.

Незаконно посещали Крым после 2014 года.

Участвовали в концерте к юбилею комсомола в 2018 году и других российских мероприятиях.

Гастролировали по россии и высмеивали Украину.

Поддержка нарративов о "братских народах" и идеи объединения россии и Украины.

В 2020 году в эфире телеканала "112 Украина" один из комиков заявлял, что перевод телевещания в стране на украинский язык, как и в целом украинизация, не нужен народу. А еще сравнивал инициаторов и сторонников закона об украинском языке с фашистами.

Супруга одного из комиков открыто поддерживает российских террористов на Донбассе, признается в любви к сепаратизму, призывает отделить Львов от Киева.

"Короче, понятно, что мех у кроликов на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Отменять. Ноль толерантности к фашистам и к тем, кто поддерживает фашизм", — говорится в публикации.

Украинцы связались с концертными площадками, промоутерами и организаторами тура, также подготовили письма в мэрии. Удалось отменить 8 из 9 концертов. Над единственным мероприятием в Нью-Йорке, добавил Тонкопи, "работают".

"Уверен, что тоже отменим. Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что "кроликам" будет не до смеха", — добавил автор поста.

Бойкот "кроликов"

Добавим, что в своих социальных сетях Данилец и Моисеенко не высказывались о нападении россии на Украину 24 февраля 2022 года. В последнее время их неоднократно замечали в Киеве, в том числе на благотворительных мероприятиях, о чем говорится в одном из роликов на Youtube.

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