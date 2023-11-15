Зачіску позичила у Кейт Міддлтон: 51-річна королева Летиція захопила образом у червоному костюмі (фото)

Колишня журналістка покрасувалася у вбранні трендового кольору

Дружина короля Іспанії Філіпа VI Летиція, як завжди, продемонструвала відмінне почуття стилю, з’явившись із чоловіком на відкритті художньої виставки Пабло Пікассо, яка відбулася в Мадриді в Національному музеї – Центрі мистецтв королеви Софії.

У вівторок, 14 листопада, королева-консорт, якій у вересні виповнилося 51 рік, відвідала захід у стильному костюмі-двійці трендового восени 2023 червоного кольору. Наряд відрізнявся підплічниками та гудзиками черепахового забарвлення.

Летиція доповнила свій яскраво-червоний костюм шовковою блузкою кремового кольору з невеликими рюшами навколо декольте і завершила шикарний образ блідо-рожевими туфлями на високих підборах.

Летиція бездоганна у будь-якому образі. Фото: Getty Images

Взявши за приклад класичну зачіску британської герцогині Уельської Кейт Міддлтон, королева Іспанії уклала своє каштанове волосся розпущеними хвилями.

Королева Іспанії показалась у костюмі трендового червоного кольору. Фото: Getty Images

Національний музей був пов’язаний з королівською сім’єю з моменту його відкриття у 1992 році та був названий на честь матері короля Філіпа VI — Софії. Відомо, що він входить до першої двадцятки найвідвідуваніших художніх музеїв світу.

Фото: Getty Images

До речі, Летиція не перестає бути королевою стилю. Кожен вихід дружини Філіпа VI опиняється у центрі уваги. Раніше "Телеграф" повідомляв, що іспанська королева в Мадриді зачарувала розкішною сукнею смарагдового відтінку.