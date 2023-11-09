Ніколь Кідман у сукні з вирізами підкреслила схудлу фігуру на вечірці кантрі-музики (фото)

Актриса прийшла підтримати чоловіка-музиканта

Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман, яка народила свого первістка-дочку після 40 років від чоловіка Кіта Урбана, не перестає радувати шанувальників світськими виходами та стильними образами. Так, днями зірка з’явилася з чоловіком на світському заході і знову блиснула бездоганним стилем та стрункою фігурою.

Як виявилося, Ніколь Кідман та її чоловік-музикант Кіт Урбан з’явилися разом на 57-й щорічній церемонії вручення нагород Асоціації кантрі-музики на Bridgestone Arena. Захід проходив 8 листопада 2023 року в Нешвіллі, штат Теннессі

Фото: Getty Images

Як видно, для світської вечірки Ніколь Кідман обрала довгу чорну сукню з вирізами та металевим декоративним елементом, яка підкреслила її схудлу фігуру та рельєфний прес. Свій образ голлівудська красуня доповнила маленькою чорною сумочкою та скромними прикрасами.

Фото: Getty Images

Чоловік актриси Кіт Урбан прийшов на вечірку в непомітному образі — на ньому чорні штани та сіро-чорна вільна сорочка м’ятої текстури. А на його обличчі сяюча усмішка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 56-річна Ніколь Кідман підкреслила струнку фігуру стильним вбранням. Зірка з’явилася на публіці у трендовій сукні з зухвалим вирізом на животі.