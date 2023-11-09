Ніколь Кідман у сукні з вирізами підкреслила схудлу фігуру на вечірці кантрі-музики (фото)
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Актриса прийшла підтримати чоловіка-музиканта
Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман, яка народила свого первістка-дочку після 40 років від чоловіка Кіта Урбана, не перестає радувати шанувальників світськими виходами та стильними образами. Так, днями зірка з’явилася з чоловіком на світському заході і знову блиснула бездоганним стилем та стрункою фігурою.
Як виявилося, Ніколь Кідман та її чоловік-музикант Кіт Урбан з’явилися разом на 57-й щорічній церемонії вручення нагород Асоціації кантрі-музики на Bridgestone Arena. Захід проходив 8 листопада 2023 року в Нешвіллі, штат Теннессі
Як видно, для світської вечірки Ніколь Кідман обрала довгу чорну сукню з вирізами та металевим декоративним елементом, яка підкреслила її схудлу фігуру та рельєфний прес. Свій образ голлівудська красуня доповнила маленькою чорною сумочкою та скромними прикрасами.
Чоловік актриси Кіт Урбан прийшов на вечірку в непомітному образі — на ньому чорні штани та сіро-чорна вільна сорочка м’ятої текстури. А на його обличчі сяюча усмішка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 56-річна Ніколь Кідман підкреслила струнку фігуру стильним вбранням. Зірка з’явилася на публіці у трендовій сукні з зухвалим вирізом на животі.