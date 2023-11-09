Николь Кидман в платье с вырезами подчеркнула исхудавшую фигуру на вечеринке кантри-музыки (фото)

Актриса пришла поддержать мужа-музыканта

Популярная голливудская актриса Николь Кидман, которая родила своего первенца-дочь после 40 лет от мужа Кита Урбана, не перестает радовать поклонников светскими выходами и стильными образами. Так, на днях звезда появилась с мужем на светском мероприятии и опять сверкнула безупречным стилем и стройной фигурой.

Как оказалось, Николь Кидман и ее муж-музыкант Кит Урбан появились вместе на 57-й ежегодной церемонии вручения наград Ассоциации кантри-музыки на Bridgestone Arena. Мероприятие проходило 8 ноября 2023 года в Нэшвилле, штат Теннесси

Фото: Getty Images

Как видно, для светской вечеринки Николь Кидман выбрала длинное черное платье с вырезами и металлическим декоративным элементом, которое подчеркнуло ее исхудавшую фигуру и рельефный пресс. Свой образ голливудская красотка дополнила маленькой черной сумочкой и скромными украшениями.

Фото: Getty Images

Муж актрисы Кит Урбан пришел на вечеринку в неброском образе — на нем черные брюки и серо-черная свободная рубашка мятой текстуры. А на его лице сияющая улыбка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 56-летняя Николь Кидман подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом. Звезда появилась на публике в трендовом платье с дерзким вырезом на животе.