Прическу одолжила у Кейт Миддлтон: 51-летняя королева Летиция восхитила образом в алом костюме (фото)

Бывшая журналистка покрасовалась в наряде трендового цвета

Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, как всегда, продемонстрировала отменное чувство стиля, появившись с мужем на открытии художественной выставки Пабло Пикассо, которая состоялась в Мадриде в Национальном музее — Центре искусств королевы Софии.

Во вторник, 14 ноября, королева-консорт, которой в сентябре исполнилось 51 год, посетила мероприятие в стильном костюме-двойке трендового осенью 2023 года красного цвета. Наряд отличался подплечниками и пуговицами черепахового окраса.

Летиция дополнила свой алый костюм шелковой блузкой кремового цвета с небольшими рюшами вокруг декольте и завершила шикарный образ бледно-розовыми туфлями на высоком каблуке.

Летиция безупречна в любом образе. Фото: Getty Images

Взяв за пример классическую прическу британской герцогини Уельской Кейт Миддлтон, королева Испании уложила свои каштановые волосы распущенными волнами.

Королева Испании показалась в костюме трендового красного цвета. Фото: Getty Images

Национальный музей был связан с королевской семьей с момента его открытия в 1992 году и был назван в честь матери короля Филиппа VI — Софии. Известно, что он входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

Фото: Getty Images

К слову, Летиция не перестает быть королевой стиля. Каждый выход супруги Филиппа VI оказывается в центре внимания. Ранее "Телеграф" сообщал, что испанская королева в Мадриде очаровала роскошным платьем изумрудного оттенка.