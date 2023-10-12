В джинсах и кроссовках: принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон очаровали парным кэжуал-образом (фото)
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Уильям и Кэтрин порадовали поклонников королевской семьи совместным выходом в свет
Принц Уильям и принцесса Кэтрин продолжают участвовать в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню психического здоровья. Представители королевской семьи Великобритании очаровали стильным парным образом в четверг, 12 октября.
Как сообщает "Телеграф", супруги Уэльские посетили SportsAid в Национальном спортивном центре Бишам Эбби (Англия). 41-летние Уильям и Кейт ездят по всей стране, подчеркивая важность психического благополучия.
Так, во время события пара поучаствовала в тренировке спортсменов, в том числе параолимпийцев. В частности, Кэтрин попробовала голбол — паралимпийский вид спорта для слабовидящих.
Для визита принцесса Уэльская выбрала простой, но красивый образ с синим пиджаком, узкими джинсами и кроссовками Veja. Тогда как Уильям надел синие брюки, свитер поло с рубашкой и кроссовки.
Добавим, благотворительная организация SportsAid существует с 1976 года. Главная цель — помощь молодым британским спортсменам. Последние 20 лет принцесса Уэльская является покровителем проекта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон прибыла в День ментального здоровья 11 октября в Трентский университет в Ноттингеме. Принцесса продемонстрировала идеальный осенний аутфит в бежевых тонах.