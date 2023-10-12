В джинсах и кроссовках: принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон очаровали парным кэжуал-образом (фото)

Уильям и Кэтрин порадовали поклонников королевской семьи совместным выходом в свет

Принц Уильям и принцесса Кэтрин продолжают участвовать в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню психического здоровья. Представители королевской семьи Великобритании очаровали стильным парным образом в четверг, 12 октября.

Как сообщает "Телеграф", супруги Уэльские посетили SportsAid в Национальном спортивном центре Бишам Эбби (Англия). 41-летние Уильям и Кейт ездят по всей стране, подчеркивая важность психического благополучия.

Так, во время события пара поучаствовала в тренировке спортсменов, в том числе параолимпийцев. В частности, Кэтрин попробовала голбол — паралимпийский вид спорта для слабовидящих.

Для визита принцесса Уэльская выбрала простой, но красивый образ с синим пиджаком, узкими джинсами и кроссовками Veja. Тогда как Уильям надел синие брюки, свитер поло с рубашкой и кроссовки.

Кейт и Уильям в стильных образах. Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская играет в голбол. Фото: Getty Images

Члены королевской семьи устроили маленькую тренировку. Фото: Getty Images

Супруги весело играли с мячом. Фото: Getty Images

Добавим, благотворительная организация SportsAid существует с 1976 года. Главная цель — помощь молодым британским спортсменам. Последние 20 лет принцесса Уэльская является покровителем проекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон прибыла в День ментального здоровья 11 октября в Трентский университет в Ноттингеме. Принцесса продемонстрировала идеальный осенний аутфит в бежевых тонах.