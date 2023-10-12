У джинсах і кросівках: принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон зачарували парним кежуал-образом (фото)

Вільям та Кетрін порадували шанувальників королівської родини спільним виходом у світ

Принц Вільям і принцеса Кетрін беруть участь у заходах, присвячених Всесвітньому дню психічного здоров’я. Представники королівської родини Великобританії зачарували стильним парним образом у четвер, 12 жовтня.

Як повідомляє "Телеграф", подружжя Уельське відвідало SportsAid у Національному спортивному центрі Бішам Еббі (Англія). 41-річні Вільям та Кейт їздять по всій країні, наголошуючи на важливості психічного добробуту.

Так, під час події пара взяла участь у тренуванні спортсменів, у тому числі параолімпійців. Зокрема, Кетрін спробувала голбол — паралімпійський вид спорту для людей з вадами зору.

Для візиту принцеса Уельська обрала простий, але гарний образ із синім піджаком, вузькими джинсами та кросівками Veja. Тоді як Вільям одягнув сині штани, светр поло з сорочкою і кросівки.

Кейт та Вільям у стильних образах. Фото: Getty Images

Принцеса Уельська грає у голбол. Фото: Getty Images

Члени королівської родини влаштували невелике тренування. Фото: Getty Images

Подружжя весело гралося з м’ячем. Фото: Getty Images

Додамо, що благодійна організація SportsAid існує з 1976 року. Головна мета – допомога молодим британським спортсменам. Останні 20 років принцеса Уельська є покровителем проєкту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон прибула у День ментального здоров’я 11 жовтня до Трентського університету в Ноттінгемі. Принцеса продемонструвала ідеальний осінній аутфіт у бежевих тонах.