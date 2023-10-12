У бежевій гамі: Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ (фото)
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Кейт Міддлтон знає, як носити трикотаж цієї весни
Кожна поява дружини принца Вільяма Кейта на публіці привертає увагу. Після виходу у символічному образі майбутня королева-консорт продемонструвала ідеальне осіннє вбрання.
Як повідомляє "Телеграф", 41-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Трентський університет у Ноттінгемі (Англія) 11 жовтня 2023 року. Захід був присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я та порушував тему ментального добробуту, особливо серед молоді.
Так, для події принцесса обрала елегантне вбрання у бежевих тонах. На Міддлтон стильний трикотажний костюм з джемпера з ґудзиками і спідниці довжини міді.
Доповнюють ансамбль бежеві туфлі-човники та сумочка такого ж відтінку від британського бренду Tusting (один із улюблених у гардеробі Міддлтон). Також королівська особа надягла сережки з великими перлинами й перстень з каменем. Легкі хвилі та денний макіяж завершують вбрання принцеси Уельської.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон поспілкувалася з українськими біженцями у Великій Британії. Разом із дітьми принцеса Уельська своїми руками створила синьо-жовту стрічку, яку потім прикріпила до свого одягу.