У бежевій гамі: Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ (фото)

Кейт Міддлтон знає, як носити трикотаж цієї весни

Кожна поява дружини принца Вільяма Кейта на публіці привертає увагу. Після виходу у символічному образі майбутня королева-консорт продемонструвала ідеальне осіннє вбрання.

Як повідомляє "Телеграф", 41-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Трентський університет у Ноттінгемі (Англія) 11 жовтня 2023 року. Захід був присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я та порушував тему ментального добробуту, особливо серед молоді.

Так, для події принцесса обрала елегантне вбрання у бежевих тонах. На Міддлтон стильний трикотажний костюм з джемпера з ґудзиками і спідниці довжини міді.

Доповнюють ансамбль бежеві туфлі-човники та сумочка такого ж відтінку від британського бренду Tusting (один із улюблених у гардеробі Міддлтон). Також королівська особа надягла сережки з великими перлинами й перстень з каменем. Легкі хвилі та денний макіяж завершують вбрання принцеси Уельської.

Стильний образ принцеси. Фото: Getty Images

Елегантне вбрання у бежевих тонах. Фото: Getty Images

Принцеса чарівна, як завжди. Фото: Getty Images

Стильні сережки доповнили образ Мідлтон. Фото: Getty Images

Брендова сумка дружини принца Вільяма. Фото: Getty Images

Увага до деталей. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон поспілкувалася з українськими біженцями у Великій Британії. Разом із дітьми принцеса Уельська своїми руками створила синьо-жовту стрічку, яку потім прикріпила до свого одягу.