В бежевой гамме: Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ (фото)

Кейт Миддлтон знает, как носить трикотаж этой весной

Каждое появление супруги принца Уильяма Кейт на публике привлекает внимание. После выхода в символичном образе будущая королева-консорт продемонстрировала идеальный осенний наряд.

Как сообщает "Телеграф", 41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила Трентский университет в Ноттингеме (Англия) 11 октября 2023 года. Мероприятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья и поднимало тему ментального благополучия, особенно среди молодежи.

Так, для события актриса выбрала элегантный наряд в бежевых тонах. На Миддлтон стильный трикотажный костюм из джемпера с пуговицами и юбки длины миди.

Дополняют ансамбль бежевые туфли-лодочки и сумочка такого же оттенка от британского бренда Tusting (один из любимых в гардеробе Миддлтон). Также королевская особа надела серьги с крупными жемчужинами и перстень с камнем. Легкие волны и дневной макияж завершают наряд принцессы Уэльской.

Стильный образ принцессы. Фото: Getty Images

Элегантный наряд в бежевых тонах. Фото: Getty Images

Принцесса очаровательна, как всегда. Фото: Getty Images

Стильные сережки дополнили образ Миддлтон. Фото: Getty Images

Брендовая сумка супруги принца Уильяма. Фото: Getty Images

Внимание к деталям. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон пообщалась с украинскими беженцами в Великобритании. Вместе с детьми принцесса Уэльская своими руками создала сине-желтое ленту, которую потом прикрепила к своей одежде.