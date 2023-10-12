В бежевой гамме: Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ (фото)
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Кейт Миддлтон знает, как носить трикотаж этой весной
Каждое появление супруги принца Уильяма Кейт на публике привлекает внимание. После выхода в символичном образе будущая королева-консорт продемонстрировала идеальный осенний наряд.
Как сообщает "Телеграф", 41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила Трентский университет в Ноттингеме (Англия) 11 октября 2023 года. Мероприятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья и поднимало тему ментального благополучия, особенно среди молодежи.
Так, для события актриса выбрала элегантный наряд в бежевых тонах. На Миддлтон стильный трикотажный костюм из джемпера с пуговицами и юбки длины миди.
Дополняют ансамбль бежевые туфли-лодочки и сумочка такого же оттенка от британского бренда Tusting (один из любимых в гардеробе Миддлтон). Также королевская особа надела серьги с крупными жемчужинами и перстень с камнем. Легкие волны и дневной макияж завершают наряд принцессы Уэльской.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон пообщалась с украинскими беженцами в Великобритании. Вместе с детьми принцесса Уэльская своими руками создала сине-желтое ленту, которую потом прикрепила к своей одежде.