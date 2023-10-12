Укр

В бежевой гамме: Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
912
Принцесса Уэльская обладает отличным вкусом Новость обновлена 12 октября 2023, 13:07
Принцесса Уэльская обладает отличным вкусом. Фото Getty Images

Кейт Миддлтон знает, как носить трикотаж этой весной

Каждое появление супруги принца Уильяма Кейт на публике привлекает внимание. После выхода в символичном образе будущая королева-консорт продемонстрировала идеальный осенний наряд.

Как сообщает "Телеграф", 41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила Трентский университет в Ноттингеме (Англия) 11 октября 2023 года. Мероприятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья и поднимало тему ментального благополучия, особенно среди молодежи.

Так, для события актриса выбрала элегантный наряд в бежевых тонах. На Миддлтон стильный трикотажный костюм из джемпера с пуговицами и юбки длины миди.

Дополняют ансамбль бежевые туфли-лодочки и сумочка такого же оттенка от британского бренда Tusting (один из любимых в гардеробе Миддлтон). Также королевская особа надела серьги с крупными жемчужинами и перстень с камнем. Легкие волны и дневной макияж завершают наряд принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон
Стильный образ принцессы. Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Элегантный наряд в бежевых тонах. Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Принцесса очаровательна, как всегда. Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Стильные сережки дополнили образ Миддлтон. Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Брендовая сумка супруги принца Уильяма. Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон
Внимание к деталям. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон пообщалась с украинскими беженцами в Великобритании. Вместе с детьми принцесса Уэльская своими руками создала сине-желтое ленту, которую потом прикрепила к своей одежде.

Теги:
#Кейт Миддлтон #Принцесса Уэльская