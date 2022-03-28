Лучшая актриса Оскара-2022 - Джессика Честейн: чем она известна и где снималась

Джессика Честейн известна как одна из самых востребованных актрис современности и самая сексуальная вегетарианка

На церемонии "Оскар", где кровавое вторжение россии в Украину назвали конфликтом, объявили лучшую исполнительницу главной женской роли. Ею стала актриса Джессика Честейн. "Телеграф" рассказывает, за какую роль актриса получила награду, благодаря каким фильмам она прославилась и чем еще известна.

Джессика Честейн получила "Оскар" за роль в фильме

Джессика Честейн на церемонии "Оскар". Фото: Getty Images

Джессика Честейн получила "Оскар" за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Это история телеэвангелистов Тэмми Фэй Бэйккер и Джима Беккера, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они смогли создать вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, которая в итоге обрушилась после ряда секс-скандалов и обнаружившихся финансовых махинаций. Джессика Честейн не только сыграла в картине главную роль, но и спродюсировала ее.

Джессика Честейн: биография

Джессика Мишель Честейн – американская актриса кино и телевидения, обладательница "Золотого глобуса" за роль в триллере Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (2013), а также ряда других престижных кинематографических наград. Честейн известна как одна из самых востребованных актрис современности, сыгравшая в фильмах "Прислуга" (2011), "Мама" (2013), "Интерстеллар" (2014), "Марсианин" (2015), "Багровый пик" (2015), "Большая игра" (2017).

Джессика успешна не только в кино: актриса также является лидером феминистического движения в Голливуде и обладательницей множества неофициальных титулов по версиям различных организаций и изданий – в частности, как самая сексуальная вегетарианка.

Самые известные фильмы Джессики Честейн

"Опасная игра Слоун"

Пожалуй, первым повсеместно известным фильмом Джессики Честейн, где она исполнила главную роль, стала картина "Опасная игра Слоун", вышедшая на экраны в 2016-м году. Лента обрела всемирную популярность и имя Джессики не сходило с уст киноманов по всему миру. Это американский политический триллер, рассказывающий историю привлекательного и рискового артиста Элизабет Слоун. Благодаря искусным манипуляциям она легко уничтожает своих оппонентов и никогда не проигрывает. Однако когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой. Фильм получил в основном позитивные отклики прессы, в частности была высоко оценена актёрская игра Джессики Честейн, которая была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль — драма.

"Жена смотрителя зоопарка"

Джессика Честейн в этой картине исполнила роль Антонины — главной героини, жены смотрителя варшавского зоопарка, спасшей от нацистов более 300 евреев во время II Мировой войны. Фильм получил высокие отзывы кинокритиков и зрителей.

"Большая Игра"

Это правдивая история о бывшей лыжнице, выбывшей из мира большого спорта из-за травмы. Работа официанткой и ассистенткой одного мутного типа привела ее в мир большого покера. Молли помогает ему организовывать подпольные игры, на которые слетается весь цвет Голливуда.

"Оно 2"

Джессика Честейн также исполнила главную женскую роль в сиквеле хоррора по мотивам книги Ствена Кинга "Оно 2". Актеры исполнили роль повзрослевших детей из первой картины, которым вновь предстоит сразиться с жутким монстром.

Ранее "Телеграф" подготовил для вас подборку эффектных нарядов звезд с церемонии "Оскар", поддержавших Украину.