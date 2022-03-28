Найкраща акторка Оскара-2022 — Джесіка Честейн: чим вона відома і де знімалася

Джессіка Честейн відома як одна з найбільш затребуваних актрис сучасності та найсексуальніша вегетаріанка

На церемонії "Оскар", де криваве вторгнення росії в Україну назвали конфліктом, оголосили найкращу виконавицю головної жіночої ролі. Нею стала актриса Джессіка Честейн. "Телеграф" розповідає, за яку роль акторка отримала нагороду, завдяки яким фільмам вона прославилася та чим ще відома.

Джессіка Честейн отримала "Оскар" за роль у фільмі

Джессіка Честейн на церемонії "Оскар". Фото: Getty Images

Джессіка Честейн отримала "Оскар" за роль у фільмі "Очі Теммі Фей". Це історія телеевангелістів Теммі Фей Бейккер та Джима Беккера, які з 1976 по 1987 разом вели християнську телепередачу. Вони змогли створити навколо себе потужну імперію із заробляння грошей, яка в результаті обрушилася після низки секс-скандалів і фінансових махінацій. Джессіка Честейн не лише зіграла у картині головну роль, а й спродюсувала її.

Джессіка Честейн: біографія

Джессіка Мішель Честейн – американська актриса кіно та телебачення, володарка "Золотого глобуса" за роль у трилері Кетрін Бігелоу "Мета номер один" (2013), а також інших престижних кінематографічних нагород. Честейн відома як одна з найбільш затребуваних актрис сучасності, яка зіграла у фільмах "Прислуга" (2011), "Мама" (2013), "Інтерстелар" (2014), "Марсіанін" (2015), "Багровий пік" (2015), " Велика гра" (2017).

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Джессіка успішна не тільки в кіно: акторка також є лідером феміністичного руху в Голлівуді та володаркою безлічі неофіційних титулів за версіями різних організацій та видань – зокрема, як найсексуальніша вегетаріанка.

Найвідоміші фільми Джессіки Честейн

"Небезпечна гра Слоун"

Мабуть, першим свідомим фільмом Джессіки Честейн, де вона виконала головну роль, стала картина "Небезпечна гра Слоун", що вийшла на екрани в 2016-му році. Стрічка набула всесвітньої популярності і ім’я Джессіки не сходило з вуст кіноманів по всьому світу. Це американський політичний трилер, який розповідає історію привабливого та ризикового артиста Елізабет Слоун. Завдяки майстерним маніпуляціям вона легко знищує своїх опонентів і ніколи не програє. Однак коли вона береться за найскладнішу у своїй кар’єрі справу, вона розуміє, що ціна перемоги може бути надто високою. Фільм отримав здебільшого позитивні відгуки преси, зокрема, була високо оцінена акторська гра Джессіки Честейн, яка була відзначена номінацією на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль — драма.

"Дружина наглядача зоопарку"

Джессіка Честейн у цій картині виконала роль Антоніни – головної героїні, дружини наглядача варшавського зоопарку, яка врятувала від нацистів понад 300 євреїв під час ІІ Світової війни. Фільм отримав високі відгуки кінокритиків та глядачів.

"Гра Молі"

Це правдива історія про колишню лижницю, яка вибула зі світу великого спорту через травму. Робота офіціанткою та асистенткою одного каламутного типу привела її у світ великого покеру. Моллі допомагає йому організовувати підпільні ігри, куди злітається весь колір Голлівуду.

"Воно 2"

Джессіка Честейн також виконала головну жіночу роль у сіквелі хорору за мотивами книги Ствена Кінга "Воно 2". Актори виконали роль дітей з першої картини, яким знову належить битися з моторошним монстром.

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