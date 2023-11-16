Сміливий образ: Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках покійної принцеси Діани (фото)

Майбутня королева Британії одягла сапфірові сережки-краплі, які раніше вважалися втраченими

Дружина майбутнього короля Великої Британії принца Вільяма, герцогиня Уельська Кейт Міддлтон, зібрала експертів з усього світу на симпозіум, проведений Центром раннього дитинства її Королівського фонду в Музеї дизайну в центрі Лондона. На заході 41-річна принцеса вразила сміливим діловим образом, хоча й нерідко віддає перевагу кежуал-лукам — з джинсами та кедами.

У середу, 15 листопада, вона виступила на заході із програмною промовою. Проєкт, який називають "справою всього життя" Кейт, спрямований на те, щоб наголосити на значущості перших років життя дитини.

Кейт Міддлтон виглядала невимушено у своєму фіолетовому костюмі. Вона поєднувала його з темно-синіми замшевими туфлями на підборах, обручкою з діамантами і сапфірами від принца Вільяма і сережками-краплинами покійної принцеси Діани так само з сапфірами і діамантами, які раніше вважалися безвісти зниклими.

Була широко поширена думка, що прикраси зникли, тому що їх не бачили після смерті Леді Ді у 1997 році. Кейт розвінчала цей давній міф цієї середи.

Кейт Міддлтон, герцогиня Уельска. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон яскрава у фіолетовому костюмі. Фото: Getty Images

41-річна герцогиня одягла на конференцію сережки, які раніше належали Леді Ді. Фото: Getty Images

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