Смелый образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах покойной принцессы Дианы (фото)

Будущая королева Британии надела сапфировые серьги-капли, которые ранее считались потерянными

Супруга будущего короля Великобритании принца Уильяма, герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон собрала экспертов со всего мира на симпозиум, проведенный Центром раннего детства ее Королевского фонда в Музее дизайна в центре Лондона. На мероприятии 41-летняя принцесса поразила смелым деловым образом, хотя и нередко предпочитает кэжуал-луки — с джинсами и кедами.

В среду, 15 ноября, она выступила на мероприятии с программной речью. Проект, который называют "делом всей жизни" Кейт, направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость первых лет жизни ребенка.

Кейт Миддлтон выглядела непринужденно в своем фиолетовом костюме. Она сочетала его с темно-синими замшевыми туфлями на каблуках, обручальным кольцом с бриллиантами и сапфирами от принца Уильяма и серьгами-каплями покойной принцессы Дианы так же с сапфирами и бриллиантами, которые ранее считались бесследно исчезнувшими.

Было широко распространено мнение, что украшения пропали, потому что их не видели после смерти Леди Ди в 1997 году. Кейт развенчала этот давний миф в эту среду.

Кейт Миддлтон, герцогиня Уэльская. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон яркая в фиолетовом костюме. Фото: Getty Images

41-летняя герцогиня надела на конференцию серьги, раньше принадлежавшие Леди Ди. Фото: Getty Images

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