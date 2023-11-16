Смелый образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах покойной принцессы Дианы (фото)
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Будущая королева Британии надела сапфировые серьги-капли, которые ранее считались потерянными
Супруга будущего короля Великобритании принца Уильяма, герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон собрала экспертов со всего мира на симпозиум, проведенный Центром раннего детства ее Королевского фонда в Музее дизайна в центре Лондона. На мероприятии 41-летняя принцесса поразила смелым деловым образом, хотя и нередко предпочитает кэжуал-луки — с джинсами и кедами.
В среду, 15 ноября, она выступила на мероприятии с программной речью. Проект, который называют "делом всей жизни" Кейт, направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость первых лет жизни ребенка.
Кейт Миддлтон выглядела непринужденно в своем фиолетовом костюме. Она сочетала его с темно-синими замшевыми туфлями на каблуках, обручальным кольцом с бриллиантами и сапфирами от принца Уильяма и серьгами-каплями покойной принцессы Дианы так же с сапфирами и бриллиантами, которые ранее считались бесследно исчезнувшими.
Было широко распространено мнение, что украшения пропали, потому что их не видели после смерти Леди Ди в 1997 году. Кейт развенчала этот давний миф в эту среду.
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