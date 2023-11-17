Гламурный Локи: Том Хиддлстон появился на публике с возлюбленной в Лондоне (фото)

Звезда киновселенной Marvel вышел в свет с невестой Зови Эштон

Британский красавчик Том Хиддлстон, воплотивший в киновселенной Marvel антигероя — бога хитрости и обмана Локи, показался на публике со своей возлюбленной, английской актрисой Зави Эштон. Летом папарацци застали пару на свидании в Королевском национальном театре, а теперь фотографы запечатлели их на еще одном мероприятии.

В четверг вечером, 16 ноября, Том и Зави появились на гала-концерте Born to Dance Gala в лондонском Banqueting House. 42-летний актер выглядел гламурно в черном пиджаке, белоснежной рубашке и элегантном галстуке-бабочке.

39-летняя Эштон блистала в серебряном платье длины миди с закрытыми рукавами и высоким воротником. Сочетала свой наряд британка с блестящими серьгами и с нюдовыми туфлями на шпильке.

С Зави Эштон звезда "Локи" начал встречаться в 2019 году. Спустя три года пара помолвилась, а осенью у Тома и Зави родился ребенок.

Том Хиддлстон с невестой Зави Эштон. Фото: Getty Images

Напомним, что Том Хиддлстон больше всего известен фанатам как злодей Локи из многих проектов Marvel. Его невеста Зави Эштон сыграла злодейку Дар-Бенн в вышедшем марвеловском фильме "Марвелы" с Бри Ларсон, Тейоной Паррис и Иман Веллани в главных ролях.

39-летняя актриса блистала в серебряном платье. Фото: Getty Images

Том выглядел гламурно в черном пиджаке. Фото: Getty Images

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