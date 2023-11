Нові "Голодні ігри": чи варто йти на фільм у кіно, рецензії та відгуки

Цей фільм чекали довго

Листопад 2023 року порадував українців прем’єрою довгоочікуваного фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes), — приквела до серії фільмів про "Голодні ігри". "Телеграф" проаналізував усі відгуки та рецензії, щоб ви могли вирішити, чи варто йти на фільм у кіно, чи варто почекати і подивитися його онлайн безкоштовно.

Опис фільму

Нові "Голодні ігри" знято за книгою Сьюзен Коллінс "Балада про зміїв і співочих птахів" і вони розповідають про події за 64 роки до подій у першому фільмі із серії, а саме про те, як молодий Коріолан Сноу докотився до того, щоб стати тиранічним лідером Панема. Головні ролі зіграли Том Блайт, Рейчел Зеглер, Джейсон Шварцман, Пітер Дінклейдж, Джош Андрес Рівера та Віола Девіс.

Фільм триває понад дві з половиною години (158 хвилин), і його прем’єра в Україні пройшла 16 листопада. Ось трейлер до фільму українською:

Рецензії та відгуки

Варто зауважити, що фільм отримав змішані відгуки — на IMDb йому оцінили 7,2/10, на агрегаторі Rotten Tomatoes його рейтинг становить 6,2/10, а на Metacritic оцінка всього 53/100.

Кадр із нових "Голодних ігор"

Одні критики стверджують, що "балада" відрізняється як суміш "антиутопічного епосу та музичної драми", тоді як інші вважають, що це стомлюючий і сонний фільм, енергійність франшизи закінчилася, і давно настав час закінчувати "Голодні ігри".

