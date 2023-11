Новые "Голодные игры": стоит ли идти на фильм в кино, рецензии и отзывы

Этот фильм ждали долго

Ноябрь в 2023 году порадовал украинцев премьерой долгожданного фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes), — приквела к серии фильмов про "Голодные игры". "Телеграф" проанализировал все отзывы и рецензии, чтобы вы могли решить, стоит ли идти на фильм в кино, или же стоит подождать и посмотреть его онлайн бесплатно.

Описание фильма

Новые "Голодные игры" сняты по книге Сьюзен Коллинс "Баллада о змеях и певчих птицах" и рассказывают о событиях за 64 года до событий в первом фильме из серии, а именно, — о том, как молодой Кориолан Сноу докатился до того, чтобы стать тираничным лидером Панема. Главные роли сыграли Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Джейсон Шварцман, Питер Динклэйдж, Джош Андрес Ривера и Виола Дэвис.

Фильм длится более двух с половиной часов (158 минут), и его премьера в Украине прошла 16 ноября. Вот трейлер к фильму на украинском:

Рецензии и отзывы

Стоит заметить, что фильм получил смешанные отзывы, — на IMDb ему дали оценку 7,2/10, на агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 6,2/10, а на Metacritic оценка всего 53/100.

Кадр из новых "Голодных игр"

Одни критики утверждают, что "баллада" отличается как смесь "антиутопического эпоса и музыкальной драмы", в то время как другие считают, что это утомительный и сонный фильм, энергичность франшизы иссякла, и давно пришло время заканчивать "Голодные игры".

Напомним, ранее "Телеграф" называл три новых фильма с хорошими рейтингами, которые можно посмотреть.