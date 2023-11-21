Боги, вбивства та переслідування: 3 нові книги, від яких у вас захопить дух

Таке чтиво може захопити надовго

Весь 2023 рік радує не тільки хорошими кінопрем’єрами, а й новинками серед книг. Вийшло дійсно багато добрих книг, — і "Телеграф" вирішив розповісти про три нові видання, які нещодавно вийшли українською мовою і можуть бути вам цікавими.

"Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни", Х.Д. Карлтон (640 сторінок)

Це книга у жанрі Dark Romance, у якій можна зустріти такі тригери як насильство, тортури, вбивство, переслідування, викрадення та торгівля дітьми. Вона розповідає, як у 1940-х роках починають переслідувати красуню, яка знаходить у сталкерстві щось романтичне і насолоджується ним, доки не гине за загадкових обставин. Через багато років подібна історія стається з її правнучкою, яка намагається розслідувати вбивство прабабусі.

"Плоть і вогонь. Книга І. Тінь у жариві", Дженніфер Л. Арментраут (688 сторінок)

Це перша книга серії "Плоть і вогонь", приквела циклу "Кров і попіл", яка розповідає про події тисячолітньої давності. Головна героїня була обрана ще до свого народження, щоб стати дружиною Предвічного Смерті та врятувати свій народ, проте той відмовляється від неї, через що вона стає вигнанкою. Одного дня вона стає свідком вбивства і влазить куди не слід.

"Гадес і Персефона. Книга І. Доторк темряви", Скарлетт Сент-Клер (400 сторінок)

Історія розповідає про Персефону, яка за допомогою магії набула подобу смертної, щоб жити у звичайному світі, закінчує навчання та влаштовується на журналістську практику. Одного разу вона випадково програє в карти богу мертвих Гадесу, і він дає їй півроку, щоб вона виконала зобов’язання, інакше назавжди вирушить у Підземний світ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які українські книги українці радять перечитувати знову та знову.