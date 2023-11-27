Від "Закляття" до "Першої леді". Гучні новинки кіно, які варто дивитися в кінотеатрі (відео)

Драма, бойовик чи фільм жахів - усі ці жанри ви можете переглянути цього тижня в кінотеатрі

Цьогорічна осінь дуже багата на різноманітні фільми. Сьогодні ж усі кіномани з особливою цікавістю обговорюють гучну прем'єру минулого тижня — масштабний фільм Рідлі Скотта "Наполеон" про французького імператора.

Крім цієї стрічки, є чимало новинок із неочікуваним сюжетом та харизматичними героями. "Телеграф" зібрав прем'єри, які варто подивитися цього тижня.

Вони не залишать вас байдужими та спонукатимуть до роздумів, а згодом ви обов'язково повернетесь до улюбленого кінотеатру у хорошій компанії, щоб посмакуватий новий фільм.

Жахи "Закляття. Перше пробудження"

В оригіналі цей іспанський горор називається "Причасниця". Без слова "закляття".

Головні персонажі стрічки пов’язані з тими самими темами, що порушені у відомій франшизі, а саме з релігією, злими духами, дитячим інвентарем.

Жителі невеличкого містечка готуються до причастя місцевих дітей. Аби не запізнитися на свято, вже дорослі Сара та Ребе поспішають сільською дорогою додому і раптово когось збивають. "Жертвою" є кріпова лялька, яка одягнена у спеціальний костюм для причастя. Згодом справи і у дівчат, і у мешканців містечка йдуть шкереберть.

Якщо ви любите жахи, подивіться фільм про моторошну ляльку

Бойовик "Тиха ніч"

На очах у батька відбувається трагедія — його маленький син помирає, потрапивши під перехресний вогонь банди напередодні Різдва. Шокований чоловік обирає шлях помсти, яка стає місією його життя. Він розпочинає суворі тренування, аби винуватці смерті його рідного сина були покарані. Рівно за рік різдвяна "тиха ніч" стане дуже гучною.

Фільм про помсту. Хочете напруги - вам сюди

Драма "Як зайнятися сексом"

Після закінчення школи три подруги їдуть на канікули до Греції. Тут вони планують добре провести час, перш ніж розпочнуть нову сторінку свого життя в університеті. Головна героїня Тара, єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити. Але ця подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.

Стрічка про дівчат, які шукають пригод

Драма "Дочка болотного короля"

Гелена має люблячого чоловіка, двох чудових доньок, процвітаючий бізнес та один секрет. Гелена з’явилась на світ внаслідок викрадення. Чоловік викрав її матір, коли та була підлітком, і тримав у хатині, розташованій у болотистій місцевості. Тепер Гелені доводиться ризикувати всім, щоб вистежити свого небезпечного батька, який погрожує вкрасти її майбутнє.

Харизматична Гелена ризикує усім заради майбутнього. На це варто подитися

Драма "Перша леді"

Коли дружина президента прибуває до нової резиденції після перемоги її чоловіка у виборах, жодна людина не сприймає її авторитетну особистість. Адже вона завжди була в тіні свого чоловіка. Жінка вирішила проявити себе. Вона заручається підтримкою піарника-лузера і Карла Лагерфельда з модного дому Chanel і згодом покаже – хто тут зірка. Тепер вся увага має бути прикута до неї, адже ця жінка знає, як стати номер один, адже вона – перша леді.

Перша леді доведе, що вона номер один

Раніше "Телеграф" писав про фільм "Голодні ігри". Стрічку знято за книгою Сьюзен Коллінс "Балада про зміїв і співочих птахів".