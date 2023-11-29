Особенно приятен для украинцев: почему стоит посмотреть нашумевший новый фильм "Наполеон"

Хотите посмотреть на горящую Москву? Тогда вам в кино

Ноябрь порадовал украинцев новыми "Голодными играми" и еще множеством отличных новинок кино. Одна из самых громких из них, — новый эпический исторический фильм "Наполеон" ("Napoleon"). "Телеграф" собрал отзывы, рецензии и все необходимое, чтобы вы могли решить, стоит ли вам смотреть этот фильм.

Наверное, трудно найти человека, который бы совсем ничего не знал про Наполеона. И фильм рассказывает его историю, — как простой французский офицер Наполеон Бонапарт пришел к славе и власти, и какими были его отношения с женой Жозефиной. Главные роли сыграли неподражаемые Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.

Хоакин Феникс и Ванесса Кирби в ролях Наполеона и Жозефины

События в фильме разворачиваются с осени 1793 года, когда Наполеон еще как простой офицер присутствует при казни Марии-Антуанетты, после чего делает головокружительную карьеру и его жизнь становится полной войн и семейных дрязг. Среди прочего, в фильме показали шесть масштабных сцен битв, среди которых битвы при Аустерлице, Бородино и Ватерлоо.

Интересно, что изначально фильм думали назвать "Kitbag", что переводится как "ранец" или "вещмешок" и является отсылкой к знаменитой фразе Наполеона: "В каждом солдатском рюкзаке лежит маршальский жезл".

Стоит заметить, что многие историки выступили с критикой фильма. Биограф Наполеона Эндрю Робертс назвал образ Наполеона "настолько утомительным, насколько абсурдным" и заявил, что в кино полностью игнорируются его невоенные достижения. Французский историк Патрис Гениффи назвал фильм "антифранцузским" и полным исторических неточностей.

Кроме того, историки утверждают, что Наполеон не был на казни Марии-Антуанетты, поскольку в то время командовал войсками в Тулоне. Также он не стрелял по пирамидам Гизы, а наоборот высоко ценил памятки Египта, и как артиллерийский офицер по образованию, никогда лично не возглавлял кавалерийскую атаку.

Если отойти от вопроса исторической достоверности, в целом зрители дали фильму такую оценку: рейтинг агрегатора рецензий Rotten Tomatoes составляет 6,3/10, Metacritic, — 64/100, а рейтинг IMDb, — 6,7/10.

Хоакин Феникс и Ванесса Кирби в ролях Наполеона и Жозефины

Зрители высоко оценили игру Феникса и Кирби, а также масштабность показанных сцен, однако критикуют режиссуру. Особенно категоричны французские обозреватели, называющие Наполеона в этом фильме "ленивым, бессмысленным, скучным, вызывающим мигрень", а также "глубоко неуклюжим, неестественным и непреднамеренно смешным".

Украинцы же особенно порадовались моменту, когда показали 14 сентября 1812 года, когда в оккупированной Москве разразился большой пожар, — на фоне борьбы с российской агрессией, эта сцена особенно примечательна для украинцев.

"Так радовалась на этом моменте", "Там наверное на этом моменте в зале стоны наслаждения", "Весь зал на этом моменте хлопал в ладоши", "Это был лучший момент", "Поэтому я очень полюбила торт Наполеон, теперь заказываю только его", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" называл три новых книги, которые сейчас популярны в Украине и могут захватить вас сюжетом.