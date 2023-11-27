От "Заклятия" до "Первой леди". Громкие новинки кино, которые следует смотреть в кинотеатре (видео)

Драма, боевик или фильм ужасов – все эти жанры вы можете просмотреть на этой неделе в кинотеатре

Нынешняя осень очень богата разнообразными фильмами. А сейчас все киноманы с особым интересом обсуждают громкую премьеру прошлой недели — масштабный фильм Ридли Скотта "Наполеон" о французском императоре.

Кроме этой ленты есть немало новинок с неожиданным сюжетом и харизматичными героями. "Телеграф" собрал премьеры, которые стоит посмотреть на этой неделе.

Они не оставят вас равнодушными и будут побуждать к размышлению, а впоследствии вы обязательно вернетесь в любимый кинотеатр в хорошей компании, чтобы посмотреть новый фильм.

Ужасы "Заклятие. Первое пробуждение"

Этот испанский горор еще называется "Причастница". Без слова "заклятие".

Главные персонажи ленты связаны с теми же темами, что затронуты в известной франшизе, а именно с религией, злыми духами, детским инвентарем.

Жители небольшого городка готовятся к причастию местных детей. Чтобы не опоздать на праздник, уже взрослые Сара и Ребе спешат по сельской дороге домой и внезапно кого-то сбивают. "Жертвой" является кукла, которая одета в специальный костюм для причастия. Впоследствии дела и у девушек, и у жителей городка идут кувырком.

Если вы любите ужасы, посмотрите фильм о жуткой кукле

Боевик "Тихая ночь"

На глазах у отца происходит трагедия – его маленький сын умирает, попав под перекрестный огонь банды в канун Рождества. Шокированный мужчина выбирает путь мести, которая становится миссией его жизни. Он начинает строгие тренировки, чтобы виновники смерти его родного сына были наказаны. Ровно через год рождественская "тихая ночь" станет очень громкой.

Фильм о мести. Хотите напряжения – вам сюда

Драма "Как заняться сексом"

После окончания школы три подруги уезжают на каникулы в Грецию. Здесь они планируют хорошо провести время, прежде чем начнут новую страницу своей жизни в университете. Главная героиня Тара, единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить. Но это путешествие будет не таки беззаботным, как она надеется.

Лента о девушках, ищущих приключений

Драма "Дочь болотного короля"

У Гелены есть любящий мужчина, две замечательные дочери, преуспевающий бизнес и один секрет. Гелена появилась на свет в результате похищения. Муж похитил ее мать, когда она была подростком, и держал в хижине, расположенной в болотистой местности. Теперь Гелене приходится рисковать всем, чтобы выследить своего опасного отца, угрожающего украсть ее будущее.

Харизматическая Гелена рискует всем ради будущего. На это стоит посмотреть

Драма "Первая леди"

Когда жена президента прибывает в новую резиденцию после победы ее мужа в выборах, ни один человек не воспринимает ее авторитетную личность. Она ведь всегда была в тени своего мужа. Женщина решила проявить себя. Она заручается поддержкой пиарщика-лузера и Карла Лагерфельда из модного дома Chanel и впоследствии покажет – кто здесь звезда. Теперь все внимание должно быть приковано к ней, ведь эта женщина знает, как стать номер один, ведь она первая леди.

Первая леди докажет, что она номер один

Ранее "Телеграф" писал о фильме "Голодные игры". Лента снята по книге Сьюзен Коллинс "Баллада о змеях и певчих птицах".