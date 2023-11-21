Боги, убийства и преследования: 3 новых книги, от которых у вас захватит дух

Такое чтиво может увлечь надолго

Весь 2023 год радует не только хорошими кинопремьерами, но и новинками среди книг. Среди прочего, вышло много хороших книг. "Телеграф" решил рассказать про три новых издания, которые не так давно вышли на украинском языке и могут быть вам интересны.

"Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины", Х.Д. Карлтон (640 страниц)

Это книга в жанре Dark Romance, в которой можно встретить такие триггеры как насилие, пытки, убийство, преследование, похищение и торговля детьми. Она рассказывает, как в 1940-ых годах начинают преследовать красавицу, которая находит в сталкерстве нечто романтичное и наслаждается им, пока не гибнет при загадочных обстоятельствах. Спустя много лет подобная история настигает ее правнучку, которая пытается расследовать убийство прабабушки.

"Плоть и огонь. Книга І. Тень в жару", Дженнифер Л. Арментраут (688 страниц)

Это первая книга приквельной серии "Плоть и огнь" цикла "Кровь и пепел", которая рассказывает про события тысячелетней давности. Главная героиня была избрана еще до своего рождения, чтобы стать женой Предвечного Смерти и спасти свой народ, однако тот отказывается от нее, из-за чего она становится изгнанницей. В один день она становится свидетельницей убийства и влазит куда не следовало.

"Гадес и Персефона. Книга І. Прикосновение мрака", Скарлетт Сент-Клер (400 страниц)

История рассказывает про Персефону, которая с помощью магии обрела облик смертной, чтобы жить в обычном мире, заканчивает учебу и устраивается на журналистскую практику. Однажды она случайно проигрывает в карты богу мертвых Гадесу, и он дает ей полгода, чтобы она выполнила обязательства, иначе навсегда отправится в Подземный мир.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские книги украинцы советуют перечитывать снова и снова.