"Шизофрения усиливается": в россии популярному детскому мультику дали рейтинг 18+

Пометка 18+ появилась сразу после принятия законов о ЛГБТ-пропаганде

В россии детскому мультику "Мой маленький пони" поставили рейтинг 18+. Такая пометка появилась в онлай-кинотеатре "Кинопоиск", заблокированном в Украине.

Главным экстремистом в мультике оказалась небесно-голубая пони-пегас с радужной гривой и хвостом Радуга Дэш. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что пометка 18+ появилась сразу после принятия законов о ЛГБТ-пропаганде и признания "международного сообщества ЛГБТ" экстремистами.

Как пишут российские СМИ, теперь в россии под запрет теперь попадёт все, что пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки, пишут СМИ. Минимальный срок за нарушение составляет до 12 лет тюрьмы.

Пользователи сети резко отреагировали на такое ограничение: "Шизофрения усиливается"; " За фото радуги в соцсетях -10 лет", "Мда, только рады оболваниваться. Иначе как объяснить безропотность Россиян".

Некоторые восприняли информацию с юмором: "Упс, смешарики приготовиться".

Напомним, в Снежинске Челябинской области рф местный житель обратился в полицию из-за флага с радугой на матче детсадовцев.