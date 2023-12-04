"Шизофренія посилюється": у росії популярному дитячому мультику дали рейтинг 18+

Позначка 18+ з’явилася відразу після ухвалення законів про ЛГБТ-пропаганду

У росії дитячому мультику "Мій маленький поні" поставили рейтинг 18+. Така позначка з’явилася в онлай-кінотеатрі "Кінопошук", заблокованому в Україні.

Головним екстремістом у мультику виявилася небесно-блакитна поні-пегас із райдужною гривою та хвостом Веселка Деш. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що позначка 18+ з’явилася одразу після ухвалення законів про ЛГБТ-пропаганду та визнання "міжнародної спільноти ЛГБТ" екстремістами.

Як пишуть російські ЗМІ, тепер у рф під заборону тепер потрапить усе, що пропагує ЛГБТ: веселка без блакитного кольору, різноманітні тематичні нашивки, значки на одязі, а також паради, ходи, мітинги та тематичні вечірки, пишуть ЗМІ. Мінімальний термін порушення становить до 12 років в’язниці.

Користувачі мережі різко відреагували таке обмеження: "Шизофренія посилюється " ; "За фото веселки в соцмережах -10 років", "Мда, тільки раді обдурюватися. Інакше як пояснити покірливість росіян".

Дехто сприйняв інформацію з гумором: "Упс, смішарики приготуватися".

Нагадаємо, в Сніжинську Челябінської області Росії місцевий житель звернувся в поліцію через прапор з веселкою на матчі дитсадківців.