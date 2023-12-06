Автори нашумілого саундтреку до серіалу "Слово пацана" виявились проукраїнськими. Що відомо

Розповідаємо все, що потрібно знати про пісню та її виконавців

В останні тижні неймовірно популярним став російський серіал "Слово пацана", — при цьому його популярність захлеснула і українців. А саундтрек до нього, пісня "Пыяла" гурту АИГЕЛ (AIGEL), очолив українські та світові чарти. Однак, чи є в цьому "зрада", — розібрався "Телеграф".

Що це за гурт?

АИГЕЛ — хіп-хоп-дует, до якого входять 37-річна казахська авторка пісень Айгель Гайсіна та 50-річний електронний музикант із Пітера Ілля Барамія. Вони разом працюють з 2016 року і випустили чотири студійні альбоми та майже десяток кліпів.

При цьому цікаво, що ще восени 2022 року гурт скасував концерти в Росії, заявивши, що їх внесли до "чорного списку" артистів. Раніше до того ж списку потрапив гурт Little Big, який виступив проти війни в Україні. При цьому в Кремлі офіційно заявляли, нібито не знають про такі списки.

Група АИГЕЛ у "чорному списку" артистів Росії

24 лютого 2023 року, на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на офіційній сторінці гурту публікували фото із плакатом на підтримку України.

Група АИГЕЛ підтримує Україну

Про що пісня?

У перекладі з татарської слово "пыяла" перекладається як "скло", і майже всю пісню повторюються фрази, які перекладаються як "очі в очі" та "рука в руці". Проте пісня має дуже нав’язливий мотив, через що швидко знайшла своїх шанувальників.

Ось автоматичний переклад пісні з казахської російською та українською мовами для загального розуміння:

Переклад пісні "Пыяла" групи АИГЕЛ на російську та українську

Чому пісню саме цього гурту обрали саундтреком до наповненого м’якою пропагандою серіалу "Слово пацана" — не зовсім зрозуміло, проте в титрах назви пісні та гурту немає. Ймовірно, саме через те, що гурт у "чорному списку".

На даний момент пісня лідирує в чарті Apple Music в Україні та у світовому чарті Shazam.

АИГЕЛ "Пыяла" в чарті ‎Apple Music Україна

АИГЕЛ "Пыяла" у світовому чарті Shazam

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому українцям варто подивитися новий фільм "Наполеон", — серед іншого, там є кадри палаючої Москви.