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Автори нашумілого саундтреку до серіалу "Слово пацана" виявились проукраїнськими. Що відомо

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Пісня "Пыяла" від АИГЕЛ стала саундтреком до "Слово пацана", — але гурт підтримує Україну Новина оновлена 06 грудня 2023, 16:45
Пісня "Пыяла" від АИГЕЛ стала саундтреком до "Слово пацана", — але гурт підтримує Україну. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо все, що потрібно знати про пісню та її виконавців

В останні тижні неймовірно популярним став російський серіал "Слово пацана", — при цьому його популярність захлеснула і українців. А саундтрек до нього, пісня "Пыяла" гурту АИГЕЛ (AIGEL), очолив українські та світові чарти. Однак, чи є в цьому "зрада", — розібрався "Телеграф".

Що це за гурт?

АИГЕЛ — хіп-хоп-дует, до якого входять 37-річна казахська авторка пісень Айгель Гайсіна та 50-річний електронний музикант із Пітера Ілля Барамія. Вони разом працюють з 2016 року і випустили чотири студійні альбоми та майже десяток кліпів.

При цьому цікаво, що ще восени 2022 року гурт скасував концерти в Росії, заявивши, що їх внесли до "чорного списку" артистів. Раніше до того ж списку потрапив гурт Little Big, який виступив проти війни в Україні. При цьому в Кремлі офіційно заявляли, нібито не знають про такі списки.

Група АИГЕЛ у чорному списку артистів Росії
Група АИГЕЛ у "чорному списку" артистів Росії

24 лютого 2023 року, на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на офіційній сторінці гурту публікували фото із плакатом на підтримку України.

Група АИГЕЛ підтримує Україну
Група АИГЕЛ підтримує Україну

Про що пісня?

У перекладі з татарської слово "пыяла" перекладається як "скло", і майже всю пісню повторюються фрази, які перекладаються як "очі в очі" та "рука в руці". Проте пісня має дуже нав’язливий мотив, через що швидко знайшла своїх шанувальників.

Ось автоматичний переклад пісні з казахської російською та українською мовами для загального розуміння:

Переклад пісні Пыяла групи АИГЕЛ на російську та українську
Переклад пісні "Пыяла" групи АИГЕЛ на російську та українську

Чому пісню саме цього гурту обрали саундтреком до наповненого м’якою пропагандою серіалу "Слово пацана" — не зовсім зрозуміло, проте в титрах назви пісні та гурту немає. Ймовірно, саме через те, що гурт у "чорному списку".

На даний момент пісня лідирує в чарті Apple Music в Україні та у світовому чарті Shazam.

АИГЕЛ Пыяла в чарті ‎Apple Music Україна
АИГЕЛ "Пыяла" в чарті ‎Apple Music Україна
АИГЕЛ Пыяла у світовому чарті Shazam
АИГЕЛ "Пыяла" у світовому чарті Shazam

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому українцям варто подивитися новий фільм "Наполеон", — серед іншого, там є кадри палаючої Москви.

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#Росія #Серіал