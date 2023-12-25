Веселые фильмы на Рождество: что стоит посмотреть в семейном кругу

Трогательные, веселые и увлекательные ленты с праздничным настроением вашему вниманию

Рождество – один из самых светлых праздников, оно несет нам атмосферу добра и радости, собирает семью за столом, дарит воспоминания с детства и веру в победу добра над злом. Почему бы в этот день не порадовать себя интересными фильмами, которые пробудят в вашей душе только самое искреннее.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию ряд лент, которые пеенесут вас в атмосферу праздника. Поэтому устраивайтесь поудобнее и путешествуйте по другим мирам.

"Рождественские каникулы" (2022)

Девушка Ким ждет предложение руки и сердца от любимого, но он внезапно разрывает отношения. Чтобы помочь девушке пережить потерю и почувствовать атмосферу праздников, мать берет ее на рождественский ретрит. Там она знакомится с привлекательным Марком, оставшимся без работы.

"Рождественские каникулы"

"Отдых по обмену" (2006)

В ленте главные героини решают поменяться домами во время рождественских каникул, чтобы уйти от своих любовных проблем. Одна из них оказывается в роскошном районе Лос-Анджелеса, а вторая – в уютной деревне в Англии.

"Отдых по обмену"

"Четыре Рождества" (2008)

Пара Брэд и Кейт обычно не празднуют Рождество с семьей и отправляются в экзотический отпуск. Туманная погода разрушает их планы, они вынуждены посетить на Рождество все четыре дома своих разведенных родителей.

"Четыре Рождества"

"Секретная служба Санта-Клауса" или "Миссия: Рождественское спасение" (2011)

Это мультфильм, где события разворачиваются вокруг семьи Клаусов и их высокотехнологичной компании по доставке подарков детям по всему миру. Система очень четкая и отточенная. Когда из-за сбоя в системе доставки девочка Гвен остается без подарка, младший сын Санты Артур решает любой ценой спасти ее Рождество.

"Секретная служба Санта-Клауса"

"Мальчик по имени Рождество" (2021)

Мальчик Николас — смелый и добросердечный мальчик отправляется в необычное путешествие на Северный полюс. Он хочет найти своего отца, пропавшего без вести в поисках доказательств существования эльфов. И здесь случаются самые интересные приключения.

"Мальчик по имени Рождество"

"Дневник Ноэль" (2022)

Джейкоб Тернер не был дома почти двадцать лет с того времени, как мать выгнала его в юном возрасте. За несколько дней до Рождества ему позвонил по телефону адвокат и сообщил, что женщина умерла и оставила ему свой дом. Джейкоб возвращается.

"Дневник Ноэль"

"Пережить Рождество" (2004)

Рождественская комедия рассказывает о Дрю Летеме, богатом и одиноком бизнесмене, который платит неблагополучной семье Валко, чтобы провести с ними Рождество в доме детства. Семья Валко неохотно соглашается ради денег. И здесь разворачивается самое интересное.

"Пережить Рождество"

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