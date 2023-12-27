Серіал "Шпиталь" б’є топи переглядів в Україні: чим він хороший і чи варто його дивитися

Глядачі вже бурхливо обговорюють 2 сезон

З початку війни в Україні не лише військові отримали особливу шану та повагу, а й медики, які щодня докладають усіх сил для порятунку життів. На тлі цього вельми популярним став новий український серіал "Шпиталь". "Телеграф" вирішив розповісти про нього докладніше, про що він і чи варто його дивитися.

Що то за серіал?

"Шпиталь" — це нова українська медична драма, яка почала виходити наприкінці 2023 року на каналі "1+1". Вона розповідає про лікарів без кордонів, які поєднуються для порятунку життів українців. Дії сюжету розгортаються у містечку на кордоні з Польщею, де разом працюють українські лікарі, добровольці та іноземні кваліфіковані фахівці, які відмовилися від спокійного життя, аби рятувати постраждалих від воєнних дій.

"Кожен день у шпиталі — це складні кейси та надія на краще. Пацієнтами є як воїни, які героїчно боронять Україну, так і цивільні. Кожен з них має власну історію, нерідко засновану на реальних подіях. Поміж глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, де у болісних обставинах може зародитися навіть кохання", — йдеться в описі.

Усього вийшло 16 серій. Головні ролі зіграли такі актори як Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін, Олександр Попов.

Серіал можна подивитися онлайн прямо на YouTube, при цьому зауважимо, що тільки там перша серія зібрала вже понад мільйон переглядів:

Чи варто дивитись серіал?

Тема серіалу дуже близька зараз українцям, на тлі чого він набув бурхливої популярності. Крім того, багато хто порадів і наявності нового якісного українського продукту на ТБ. Ролики по "Шпиталю" збирають сотні тисяч переглядів і десятки тисяч "лайків" на просторах ТікТок:

Водночас "Шпиталь" також отримав і порцію критики від справжніх лікарів, які помітили, що творці серіалу могли б проконсультуватися зі спеціалістами, щоб уникнути грубих помилок.

Що відомо про 2 сезони?

У соцмережах українці бурхливо обговорюють, чи буде продовження серіалу, чи варто чекати 17 серію чи 2 сезон. Поки немає офіційної відповіді, однак, судячи з переглядів серіалу, вихід продовження вельми ймовірний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 7 українських комедій, які можуть підняти вам настрій напередодні свят.