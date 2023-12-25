Веселі фільми на Різдво: що варто переглянути в сімейному колі

Зворушливі, веселі та захоплюючі стрічки з ароматом свята до вашої уваги

Різдво – одне з найсвітліших свят, воно несе нам атмосферу добра і радості, збирає родину за столом, дарує нам спогарди з дитинства та віру в перемогу добра над злом. Чому б цього дня не потішити себе цікавими фільмами, які пробудять у вашій душі лише найщиріше.

"Телеграф" пропонує вашій увазі низку стрічок, які занурять вас в атмосферу свята. Тож вмощуйтеся зручніше та подорожуйте іншими світами.

"Різдвяні канікули" (2022)

Дівчина Кім чекає пропозицію руки і серця від коханого, але він раптово розриває стосунки. Аби допомогти дівчині пережити втрату та відчути атмосферу свят, мати бере її на різдвяний ретрит. Там вона знайомиться з привабливим Марком, який залишився без роботи.

"Різдвяні канікули"

"Відпочинок за обміном" (2006)

У стрічці головні героїні вирішують помінятися будинками під час різдвяних канікул, щоб утекти від своїх любовних проблем. Одна з них опиняється у розкішному районі Лос-Анджелесу, а друга – у затишному селі в Англії.

"Відпочинок за обміном"

"Чотири Різдва" (2008)

Пара Бред та Кейт зазвичай не святкують Різдво з родиною та вирушають в екзотичну відпустку. Туманна погода руйнує їхні плани, вони змушені відвідати на Різдво всі чотири будинки своїх розлучених батьків.

"Чотири Різдва"

"Секретна служба Санта-Клауса" або "Місія: Різдвяний порятунок" (2011)

Це мультфільм, де події розгортаются навколо родини Клаусів та їхньої високотехнологічної компанії з доставки подарунків дітям по всьому світу. Система дуже чітка та відточена. Коли через збій у системі доставки дівчинка Гвен залишається без подарунка, молодший син Санти Артур вирішує за всяку ціну врятувати її Різдво.

"Секретна служба Санта-Клауса"

"Хлопчик на ім'я Різдво" (2021)

Хлопчик Ніколас — сміливий та добросердий хлопчик, який вирушає у незвичайну подорож на Північний полюс. Він хоче знайти свого батька, який зник безвісти у пошуках доказів існування ельфів. І тут трапляються найцікавіші пригоди.

"Хлопчик на ім'я Різдво"

"Щоденник Ноель" (2022)

Джейкоб Тернер не був дома майже двадцять років, відколи мати вигнала його у юному віці. За кілька днів до Різдва йому зателефонував адвокат та повідомив, що жінка померла і залишила йому свій будинок. Джейкоб повертається.

"Щоденник Ноель"

"Пережити Різдво" (2004)

Різдвяна комедія розповідає про Дрю Летема, багатого і самотнього бізнесмена, який платить неблагополучній родині Валко, аби провести з ними Різдво в будинку дитинства. Сім'я Валко неохоче погоджується заради грошей. І тут розгортається найцікавіше.

"Пережити Різдво"

Раніше "Телеграф" писав, що польський серіал "1670" захопив увагу українців. На платформі Netflix всього за декілька днів він здобув шалену популярність.