Сериал "Слово пацана" вызвал переполох в Минкульте: что известно

Украинцев призывают не популяризировать фильмы и сериалы, которые "штампует" россия

Сериал "Слово пацана" вызвал ажиотаж среди украинских подростков, увлекшихся сюжетом, саундтреком, игрой главных героев. Министерство культуры и информационной политики Украины не осталось в стороне от такой популярности враждебного концента на украинском культурном пространстве и обратилось к сознательным гражданам.

Официальное заявление представители Минкульта разместили на сайте. Украинцев призвали не популяризировать фильмы и сериалы, которые "штампуют" в рф, потому что это способствует финансированию войны и распространяет месседжи российской пропаганды.

Сериал вызвал восхищение, прежде всего, среди украинских подростков. Поэтому в Министерстве отметили, что "Слово пацана" содержит пропаганду рф, которую несовершеннолетние неокрепшие умы не могут уловить из-за отсутствия опыта.

В Минкульте рассказали, что сериал не стоит смотреть даже на безопасных ресурсах, которые вроде бы не пополняют кошелек россии.

"Российский контент не транслируется на официальных украинских платформах, поэтому найти его можно на пиратских и российских ресурсах, являющихся незаконными. Отмечаем, что для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента с пиратских и официальных платформ врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно подростков", — говорится в сообщении.

Кадр из фильма "Слово пацана"

Вспомнили в Минкульте блогеров и представителей медиа, которые подыгрывают российским оккупантам, позволяя себе рекламировать сериал.

"Из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди – и военные, и гражданские. Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт. Мы должны быть едиными в своей позиции", – призвали в Минкульте.

Ранее "Телеграф" писал, что в украине блогерша-миллионница вляпалась в скандал из-за сериала "Слово пацана". Девушка сразу принялась оправдываться.