Серіал "Слово пацана" викликав переполох у Мінкульті: що відомо

Українців закликають не популяризувати фільми та серіали, які продукує рф

Серіал "Слово пацана" викликав ажіотаж серед українських підлітків, які захопилися сюжетом, саундтреком, грою головних героїв. Міністерство культури та інформаційної політики України не залишилось осторонь такої популярності ворожого конценту на українському культурному просторі та звернулося до свідомих громадян.

Офіційну заяву представники Мінкульту розмістили на сайті. Українців закликали не популяризувати фільми та серіали, які "штампує" рф, бо це сприяє фінансуванню війни та поширює меседжі російської пропаганди.

Серіал викликав захоплення передусім серед українських підлітків. Тому в Міністерстві наголосили, що "Слово пацана" містить пропаганду рф, яку неповнолітні не можуть уловити через брак досвіду.

У Мінкульті розповіли, що серіал не варто дивитися навіть на безпечних ресурсах, які начебто не поповнюють гаманець рф.

"Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями. Наголошуємо, що для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо — підлітків", – йдеться в повідомленні.

Кадр з фільму "Слово пацана"

Не обійшли в Мінкульті увагою медівників та блогерів, які підігрують російським окупантам, дозволяючи собі рекламувати серіал.

"Через просування культури ворога гинуть наші люди – і військові, і цивільні. Закликаємо лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено прийняти рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. Ми маємо бути єдині у своїй позиції", – закликали в Мінкульті.

Раніше "Телеграф" писав, що в україні блогерка-мільйонниця вляпалася в скандал через серіал "Слово пацана". Дівчина відразу почала виправдовуватися.