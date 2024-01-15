Вячеслав Довженко: "Моя главная сверхзадача показать, что такая идея как рашизм является нонсенсом в обществе"

Вячеслав Довженко о роли ФСБешника, Андрея Данилко и сына Ивана Франко

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко сыграл одну из главных ролей в скандальном фильме "Буча". В эксклюзивном интервью "Телеграфу" он рассказал, почему согласился на работу в картине, которую начали критиковать еще до начала съемок. А также, как создавал в ней образ ФСБешника. Кроме того, почему в Театре на Подоле возник скандал вокруг персонажа с фамилией Зеленский и какое будущее ждет украинский кинематограф.

Вячеслав Довженко о скандале вокруг фильма "Буча"

- Вы стали одним из первых профессиональных актеров, заявленных в фильме "Буча". Почему согласились на этот проект?

– У меня был ответ для чего мне это нужно. Мой личный месседж заключался в том, чтобы показать, в первую очередь европейскому зрителю, что не должно быть иллюзий по поводу нашего восточного соседа. Хотя до полномасштабного вторжения мы сами, все-таки питали определенные иллюзии. А европейский зритель все еще живет в них. Моя главная сверхзадача показать, что такая идея как фашизм или рашизм является нонсенсом в обществе и как эта идеология уничтожает изнутри существо, которое может называться человеком. Насколько это превращает человека в животное и что он затем представляет угрозу для людей. Ибо те рашисты, которые здесь воюют, потом вернутся домой и так называемым русским потом с ними жить. Поэтому европейскому зрителю я хотел показать, что это совершенно не приемлемо в XXI веке.

- Когда пошла критика этого фильма, который многие даже не видели, у вас не возникало мнения покинуть этот проект?

– Каждый человек имеет право на свою точку зрения и это данность. Ты не можешь быть мерилом, чтобы говорить, кому что делать. Вопрос в том, что я задавал его себе в первую очередь. Если бы я не имел основания для чего я это делаю, конечно, не брался бы за это. А так мы с продюсером и режиссером этот вопрос обсудили, я понял, зачем я берусь за эту работу. Не хочу говорить пафосно, но это определенная миссия актерской профессии — мы должны сеять какое-нибудь зерно в зрителе, который приходит на ту или иную картину.

- В "Киборгах" вы сыграли героя, а в "Буче" играете главную негативную роль. Стоит ли актеру, создавшему яркий образ положительного героя отказываться от негативных персонажей, перебивающих предыдущие работы?

- Этот вопрос нужно задавать каждому актеру лично. Кто как относится к этой профессии? Если ты готов играть одну роль и превратиться в определенный памятник, тогда уходи на пенсию и живи одной той ролью. Если ты занимаешься этой профессией, то это все равно что спросить у гончара стоит ли после кувшина браться за круг. Но за каждую роль ты должен сам ответить, стоит ли ее тебе играть или нет. Делаешь ты сам себе вызов, или это какой-то для тебя компромисс с совестью. Те, кто ходят в храм, не все молятся.

- Как вы придумывали детали своего героя в "Буче"? К примеру, откуда взялся нюанс, что он курит сигареты с золотистыми фильтрами?

– Он курит такие сигареты и всегда поправляет их в портсигаре. У него все должно быть аккуратненько. Это такое существо, где нужно было подчеркнуть его, казалось бы, правильные шизофренические идеи. Он все для себя раскладывает по полкам. И как оно все у него потом выпадает из рук и его логики. В последней сцене он потом курит сигареты без фильтра и тушит их о стол, а не пепельницу. То есть идеальное устройство, которое он себе придумал, образ так называемого белогвардейского поручика разрушился и земля ушла у него из-под ног. Все это придумали режиссер, сценарист и я.

- Когда вы создавали этот образ офицера ФСБ, вы думали над тем, чтобы показать какие-то стереотипы созданные российским кино?

– Безусловно. Если брать стереотип, то это в известной степени Гиркин. Сейчас он сидит в москальской тюрьме и там ему и место. Если вы вспомните 2014 год, когда они только зашли на территорию Украины, он позиционировал себя таким белогвардейским поручиком. А потом 2022 год, когда он сидел и критиковал свою власть. Он уже не был таковым. Его идеология определенным образом подвела его. Но если брать в общем-то, то мой персонаж скорее сборный. В нем также прообразы белых офицеров из советских фильмов.

Вячеслав Довженко о развлекательном кино во время войны

- В одной из новых картин вы сыграли Андрея Данилко. Каким вы себе его представляете и знакомы ли с ним?

– Нет, я с ним не знаком. Но могу сказать совершенно точно, что не я, не режиссер Катя Царик не хотели в этой картине воплощать Андрея Данилко. Если там есть определенное сходство, это просто совпадение. Это определенный медийный человек, который после начала полномасштабного вторжения задал сам себе вопрос, занимался ли я тем в этой жизни? Нужно ли людям то, что я делал? Кому нужна та радость, которую он раньше дарил людям? Каждый из культурных деятелей оказался перед этим вопросом. Когда над головами летали ракеты и вражеские самолеты возникал даже вопрос целесообразный в этой жизни. Именно благодаря людям он получает ответ, что творческая поддержка необходима и бойцам в окопах, и людям, которые находятся в оккупации.

У художника Ильи Репина есть две картины. Первая, как бурлаки тянут баржу. Это абсолютный код русских. Вторая – где казаки пишут письмо турецкому султану. Это абсолютный код нашей нации. Мы всегда с юмором и творчеством подходим к любой опасности и беде, которая с нами случается.

– В марте в прокат выйдет фильм "Другой Франко", где вы сыграли сына известного поэта. Что важнее – создавать в кино новых современных исторических героев или поднимать истории забытых персоналий? Все-таки сын Франко забытая широкими массами историческая фигура.

– Абсолютно с вами не согласен. Это картина об абсолютно неизвестном сегодня герое Украины. Но я задаю вопрос, известны ли вообще герои Украины Украине? Неизвестны, потому что веками восточный сосед пытался стереть вообще нашу историю и наших исторических героев. Поэтому нужно обязательно рассказывать и о современных, и об исторических героях. Вопрос стоит в другом — как это делать? Если создавать памятник в кино, нужно четко понимать, что я должен заставить сделать зрителя после этой ленты. Показывать все достижения Петра Франко, а у него их много — основал "Пласт", создавал авиацию и был политиком. Но нужно ли все это зрителю в художественной картине? Поэтому в этом случае главной задачей было найти его человечность показать, каким он был отцом, мужем и другом. Если пройти эту палитру вместе со зрителем, тогда у него, возможно, появится вопрос, и он зайдет в Wikipedia, узнать, кто такой Петр Франко. В этом сложность воспроизведения исторических фигур. Для кого они бесспорны, а для кого неизвестны. Поэтому рассказывать об их достижениях, наверное, нет никакого смысла, потому что фильм превратится в историческую лекцию. А вот из-за его человеческих ситуаций, которые он проживает и переживает, возможно будет достучаться до зрителя.

- Нужно ли сейчас снимать развлекательное кино, если даже заявления об этом вызывают у большой массы людей негативные эмоции?

- Я прекрасно понимаю тех людей, у которых это вызывает негативные эмоции. Мы живем в состоянии войны, поэтому любой сознательный человек эмоционально не стабилен. Сейчас политикум является основой нашего общества и сейчас много сложностей, которые мы переживаем и вызывают негативные эмоции. Что касается украинского развлекательного контента, то снимать его необходимо и даже о настоящем. Оно нужно, в первую очередь, для следующего поколения, которое следует за нами и будут изучать всю эту историю, в которой мы находимся. А во-вторых, для современного зрителя. Потому что находящимся там ребятам не хочется думать и говорить о войне. И в-третьих, это станет украинским культурным достоянием.

- Несмотря на то, что в прошлом году украинцы начали больше смотреть украинское кино, оно все равно прибыли не приносит. Соответственно и денег в него вкладывается меньше. Если война продлится еще несколько лет, что случится с нашей киноиндустрией?

- Я в этом плане не являюсь пессимистом и не хороню идею украинского кино. Если мы вспомним 2014 год, то об украинском кино никто даже не думал. Но. вдруг произошла история возрождения. Это была вообще первая волна, когда украинское кино о себе заявило и оно вдруг поехало на фестивале и нашлось определенное количество людей, которые захотели смотреть украинское кино. Следующим будет уровень, когда украинское кино начнет делаться качественнее. Не для кого не секрет, что есть категория конъюнктурщины. Но есть те люди, которые стремятся сделать что-нибудь качественное. Я верю, что будет новая волна развития украинского кино.

– На кино выделяется гораздо меньше денег, а некоторые компании вообще закрыты. Приходится ли вам уменьшать свой гонорар и на сколько?

- Конечно уступаю, как и все. Срезал его где-то в два раза. Вопрос сейчас в другом, есть роли, за которые ты берешься, а есть такие, за которые браться не хочется и это уже твоя личная история. Все сейчас с пониманием относятся к экономии нашей экономики. Но это и вопрос к нашему продюсерскому цеху. Надо придумывать разные механизмы, где искать деньги. Не следует ожидать их только от государства.

Вячеслав Довженко о Театре на Подоле, Богдане Бенюке и скандале с Зеленским

- Театром на Подоле, где вы работаете, уже больше года руководит Бенюк. Какая у него концепция — не боитесь, что можете превратиться в спутника Франко?

- Я не чувствую какого-либо кардинального сдвига в репертуарной политике. То, что Виталий Ефимович Малахов сделал, впустив молодых режиссеров, оно продолжается. Мне кажется, что главной целью Богдана Михайловича Бенюка не разрушить то, что было построено. С другой стороны, я не вижу какого-либо концептуального художественного направления. Возможно его цель, чтобы оно существовало в том векторе, в котором было. Мне, как художнику, хотелось более кардинальных перемен и точно видеть курс, куда двигается этот корабль. Но это моя личная история.

- У вас в театре на Подоле не так давно появился спектакль "Хозяин". Вокруг него был небольшой скандал, поскольку у одного из героев біла фамилия Зеленский. Неужели думали, что президент будет обижаться на классику?

– По сути этот скандал не имел под собой никакой подоплеки. Большинство из тех, кто поднимал его, не читали пьесу Карпенко-Карого "Хозяин". Ибо те, кто читали, точно знают. что там есть такой персонаж Зеленский. Но он очень маленький. А те, кто видел спектакль и знает, как режиссер Иван Урывский работает с драматургией, увидели, что там от пьесы осталось процентов сорок. В подлиннике она огромна и там поднимается много разных вопросов. Урывский взял конкретную тему – коррупция. Когда он сократил этот материал и скомпилировал несколько персонажей вместе встал вопрос, зачем сборный персонаж будет иметь фамилию Зеленский? Тогда он решил его убрать. Зачем незначительному персонажу фамилия Зеленский, если она никак не влияет на сюжет. Но он дал ему фамилию своего друга из театра Франко Ивана Залуцкого. И из-за этого начались новые скандалы, будто здесь в фамилии есть намек на нашего главнокомандующего Залужного. Фактически началась история, которая вообще не стоит внимания. К сожалению, сейчас в театр приходит большинство зрителей, не читавших пьесу. И услышав фамилию персонажа Зеленский, будут задумываться, что режиссер хотел этим сказать. Это был бы совсем лишний акцент, отводящий зрителя от основной идеи спектакля.

- Для чего успешный актер остается в театре, где платят копейки, если у него есть работа в кино, где большие гонорары?

– В театре вообще не зарабатывают. Но это альма-матер. Где вы еще получите живое общение со своим зрителем? Общение в соцсетях или интервью, это совсем другое дело. Где актер еще увидит вживую глаза человека, пришедшего на него посмотреть. Ничего нет дороже, чем живое общение.

Вячетел Довженко о том, как его изменила война

– Как вы реагируете на тревоги?

– Уже не так, как реагировал в начале. Мы уже, к сожалению, разбираемся в шумах. Понимаем, когда и что прилетает. И к сожалению, к этому привыкаешь и не беспокоишься так, как стоило бы беспокоиться. Единственное, что меня до сих пор триггерит, это вопрос детей. Этого я никогда не прощу москалям, что они заставили их переживать то, что они сейчас переживают.

- Изменила ли война что-нибудь в вашем характере или поведении?

– Изменилось мое отношение к проблемам и планирование на будущее. Я больше ценю теперь общение с близкими. Теперь надо радоваться каждому дню, не забывать каждый день говорить близким, что ты их любишь.