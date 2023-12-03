Яркие украинские фильмы, которые стоит посмотреть этой зимой: топ 5 новинок (видео)

Украинский кинематограф очень плодовит, поэтому в декабре будет интересно

Недавно мы рассказывали о новинках кино, которыми нас одарила осень. А сегодня напомним о премьерах украинских фильмов, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах этой зимой.

Украинский кинематограф очень плодовит, практически все интересные жанры представлены, так что точно будет интересно. "Телеграф" собрал фильмы, которые вызовут у вас эмоции и ностальгию.

Зима 2023-2024 годов приглашает украинских киноманов на ряд лирических, драматических и иронических фильмов. Следует отдельно вспомнить о ленте "Бесконечность за Флорианом". Эта документальная история должна напомнить киевлянам и украинцам, что кроме российских оккупантов страну разрушают ненасытные застройщики.

Романтическая комедия "Ограбление по-украински"

Этот фильм должен был выйти еще в 2022 году, однако из-за полномасштабной войны в Украине прокат отложили. Веселая лента поможет отвлечься и расслабиться. Авторы фильма отмечают, что в 2023 году фильм получил новые смыслы, очень близкие украинцам.

Главный герой авантюрной романтической комедии детский тренер по плаванию Алекс влюбляется по уши в недостижимую красавицу. Для того, чтобы привлечь к себе ее внимание и поразить, Алекс решает ограбить банк. Но ограбление идет не по плану, и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом. Также в фильме сыграли Андрей Бурый, Владимир Горянский, Александр Соколов, Яков Кучеревский и другие.

Не хватает в жизни авантюрности – посмотрите комедию

Лирическая комедия "Мой карпатский дедушка"

Новая лента грузинского режиссера Зазы Буадзе, с 2008 года плодотворно работающего в Украине, посвящена теме родителей и детей. В фильме рассказывается о дедушках и внуках, которые знакомятся, когда внук уже подрос. У молодого итальянца Майка, родом из Украины, умирает мать. Он едет в далекую карпатскую деревню, чтобы развеять ее прах. Здесь живет отец матери и дед Майка, Михаил, бывший клоун по кличке Буба. Знакомство деда и внука, который не общается на украинском, сопровождается рядом интересных событий, сближающих их. Главные роли в фильме играют Богдан Бенюк и Симоне Коста.

Вечная тема родителей и детей

Ироническое драмеди "Ля Полисиада"

История, обрамленная эстетикой 80-х и 90-х годов ХХ века, расскажет о событиях 1996 года, которые происходили за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь.

Глядя на кадры фильма, многие вспомнят знакомые образы и символы, в частности корявые меховые шапки, спортивные костюмы. Красивая история, обрамленная эстетикой 80-х и 90-х годов ХХ века, расскажет о событиях 1996 года, которые происходили за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь.

Глядя на кадры фильма, многие вспомнят знакомые образы и символы, в частности корявые меховые шапки, спортивные костюмы.

1996 год. Два старых друга, детектив и судебный психиатр, занимаются расследованием убийства своего коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Запутанные дела и запутанные воспоминания порождают непростое будущее, в котором должны жить их дети.

Садитесь в "машину времени" и... бегом в 90-е

Драма "Как там Катя?"

Главная героиня фильма – врач Анна, мать-одиночка, которая является опорой для семьи — сестры, матери и дочери Кати. Она хочет подарить дочери другую жизнь, однако страшная трагедия может все разрушить и оставить Анну наедине с тяжелым бременем и проблемами. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Карпенко, Екатерина Козлова, Татьяна Круликовская, Виктор Жданов и другие.

Премьера фильма состоялась на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente. Он получил награду Лучшая актерская работа за игру Анастасии Карпенко.

Жизненный фильм с закрученным сюжетом

Комедия "Уроки толерантности"

Лента, посвященная теме толерантности к ЛГБТ-сообществу, снята по мотивам пьесы Игоря Белица "Гей-парад".

Провинциальная школьная учительница, желающая спасти свою семью от распада и кредитов, уговаривает мужа и детей подписаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности". Семья поселяет у себя представителя нетрадиционной ориентации. Семья должна адаптироваться к изменениям и найти общий язык с новым членом.

Премьера фильма состоится в День Святого Валентина.

Фильм, посвященный непростой теме толерантности к ЛГБТ-сообществу

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