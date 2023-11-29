Укр

Зеленский стал Залуским. Театр на Подоле обвинили в цензуре после постановки пьесы "Хозяин"

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Премьера спектакля "Хозяин" всколыхнула публику Новость обновлена 29 ноября 2023, 10:37
Премьера спектакля "Хозяин" всколыхнула публику. Фото Скриншот видео

По пьесе один из персонажей имеет фамилию Зеленский, но ее заменили Залуским

Пока украинский комик Юрий Великий подрывал сеть новой пародией на Александра Лукашенко, случилась интересная история, связанная с Украинским Театром на Подоле. В новой постановке пьесы "Хозяин" по сатирической комедии украинского писателя Ивана Карпенко-Карого режиссер сделал некоторые трансформации и поменял фамилию одного из героев: из Зеленского он превратился в Залуского.

Эту деталь заметил главный редактор издания "Главком" Николай Пидвезяный, он написал пост на своей странице в Facebook. По мнению Пидвезяного, замена фамилии героя пьесы, который является тезкой президента Украины Владимира Зеленского, может носить характер цензуры.

В своем посте Николай также упомянул о главе ВСУ Валерии Залужном. Он уточнил, что, по его мнению, фамилия нового героя пьесы созвучна с фамилией главнокомандующего ВСУ.

"Интересно, это уже цензура или еще нет? У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловкий эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", которые "силу имеют". И вот в новой постановке в Театре на Подоле, по версии режиссера, события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал Залуским. Спасибо, что хотя бы не Залужным. Все остальные герои остались при своих именах и фамилиях", — высказался Пидвезяный.

Режиссер спектакля Иван Урывский ответил на критику. Он написал пост в Facebook, где объяснил, что поменял имя персонажа, пытаясь сделать так, чтобы не было спекуляций на известных фамилиях.

"Приходите и делайте выводы сами. Маленькое предупреждение! В спектакле некоторые персонажи объединены в один, соответственно некоторые фамилии изменены, потому что не хотелось использовать дешевый прием и спекуляции на известной фамилии, чтобы порадовать зрителя, да и в структуре спектакля это выглядело бы неуместно, – написал режиссер. – Некоторые персонажи вообще отсутствуют, даже женщины исполняют мужские роли. Нет элементов национальных костюмов. Пьеса сильно сокращена. Все персонажи не имеют цели кого-либо обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами", — высказался он.

Стоит сказать, что сама пьеса очень актуальна для Украины, ведь поднимает вопрос коррупции. Билеты на премьеру раскупили в считанные часы.

Ранее "Телеграф" писал, что юморист Юрий Великий рассмешил украинцев пародией на пресс-секретаря путина пескова. Комик обожает показывать карикатурные стороны российской "элиты".

Теги:
#театр #Цензура #Критика