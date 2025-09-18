Призывавший в Киев россиян Kyivstoner неожиданно рассказал, как остановить войну (видео)

Уехавший из Украины рэпер пожалел россиян из-за войны в Украине

Уроженец Киева Альберт Васильев, он же рэпер и блогер Kyivstoner, рассказал в новом интервью о том, как остановить войну в Украине. Артист, который в сентябре 2021 года оскандалился из-за криков "Россия!" в Киеве, теперь обсуждает с россиянами о мире.

В разговоре с российским журналистом и видеоблогером Юрием Дудем Альберт заявил, что ему сложно говорить на эту тему, поскольку ему жалко людей с двух сторон — как украинцев, так и россиян.

Я просто не знаю, у меня нет видения того… Я хотел бы, чтобы перестали умирать люди. Гражданские, военные. Как это произойдет… Это щас тоже, вы не подумайте, что я там хочу, чтобы оно остановилось и осталось как есть. Нет. Но я хочу, чтоб люди перестали умирать для лучших условий, для нас. Чтобы мы могли не то чтобы сохранить, то что есть. Если есть возможность там то, что оккупированное было до войны — вернуть, конечно же, это хотелось. Но это, братан, фантастика Kyivstoner

По словам рэпера, ему не важно, на каких территориях перестали бы погибать люди, ведь это не решать ему. Также Kyivstoner заявил, что ему не хочется оставить все, так как есть, при этом артист жалеет "простых россиян", которые в большинстве своем лишь поддерживают убийства украинцев и захват украинских территорий.

Там, на той стороне, тоже умерло много людей. Там не будут мыслить: "Что это все люди погибли, чтобы снова отдать?". И с той стороны люди не будут так мыслить. И в итоге — это замкнутый круг. По любому кому-то из них прийдется прийти к компромиссу, и он поможет решить все как есть сказал Васильев

Кто такой Kyivstoner

До 19 лет артист жил в Киеве, но затем уехал в США к маме. Вернувшись в Украину, Альберт стал частью группы "Грибы", а позже начал сольную карьеру. Долгое время снимался в российских проектах, работал в стране-агрессоре и дружил с нынешними путинистами, такими как рэпер Баста, который до полномасштабного вторжения нередко выступал на концертах в Украине.

В сентябре 2021 года рэпер оскандалился из-за криков "Россия!" в Киеве. Тогда он был в компании двух россиян и шепотом призывал в украинскую столицу страну-террориста. После этого инцидента активист Сергей Стерненко снял специальный видеообзор, где упрекнул Kyivstoner в дружбе с россиянами.

Где сейчас Kyivstoner

Рэпер покинул Украину с семьей, женой Алиной Боул и маленьким сыном, спустя несколько дней после вторжения. Его супруга сообщила, что Васильев покинул страну, используя паспорт гражданина США. На данный момент артист с семьей живет в Братиславе, Словакия.

