Kyivstoner, який закликав до Києва росіян, несподівано розповів, як зупинити війну (відео)

Репер, що виїхав з України, пожалів росіян через війну в Україні

Уродженець Києва Альберт Васильєв, він же репер та блогер Kyivstoner, розповів у новому інтерв’ю про те, як зупинити війну в Україні. Артист, який у вересні 2021 року оскандалився через крики "Росія!" у Києві, тепер обговорює з росіянами про мир.

У розмові з російським журналістом та відеоблогером Юрієм Дудьом Альберт заявив, що йому важко говорити на цю тему, оскільки йому шкода людей з обох боків — як українців, так і росіян.

Я просто не знаю, я не бачу того… Я хотів би, щоб перестали вмирати люди. Цивільні, військові. Як це станеться… Це зараз теж, ви не подумайте, що я там хочу, щоб воно зупинилося і залишилося як є. Ні. Але я хочу, щоби люди перестали вмирати для кращих умов, для нас. Щоб ми могли не те щоб зберегти те, що є. Якщо є можливість там те, що окуповане було до війни, — повернути, звичайно ж, це хотілося. Але це, братан, фантастика Kyivstoner

За словами репера, йому не важливо, на яких територіях перестали б гинути люди, адже це не вирішувати йому. Також Kyivstoner заявив, що йому не хочеться залишити все, так як є, при цьому артист жаліє "простих росіян", які здебільшого лише підтримують вбивства українців та захоплення українських територій.

Там, по той бік, теж померло багато людей. Там не думатимуть: "Що це всі люди загинули, щоб знову віддати?". І з того боку люди не так мислитимуть. І зрештою — це замкнене коло. Будь-кому з них доведеться прийти до компромісу, і він допоможе вирішити все як є сказав Васильєв

Хто такий Kyivstoner

До 19 років артист жив у Києві, але потім виїхав до США до мами. Повернувшись до України, Альберт став частиною гурту "Гриби", а згодом розпочав сольну кар’єру. Довгий час знімався у російських проєктах, працював у країні-агресорці та дружив із нинішніми путіністами, такими як репер Баста, який до повномасштабного вторгнення нерідко виступав на концертах в Україні.

У вересні 2021 року репер оскандалився через крики "Росія!" у Києві. Тоді він був у компанії двох росіян і пошепки закликав до української столиці країну-терористку. Після цього інциденту активіст Сергій Стерненко зняв спеціальний відеоогляд, де дорікнув Kyivstoner у дружбі з росіянами.

Де зараз Kyivstoner

Репер залишив Україну з родиною, дружиною Аліною Боул та маленьким сином, через кілька днів після вторгнення. Його дружина повідомила, що Васильєв залишив країну, використовуючи паспорт громадянина США. На цей час артист із сім’єю живе у Братиславі, Словаччина.

