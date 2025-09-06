Зірка балету продалася російським рублям

Російська балерина українського походження Марія Абашова зрадила свою країну, як і актор Юрій Ніфонтов. Уродженка Львова навіть після повномасштабного вторгнення продовжує розважати росіян на сцені.

Зрадниця народилася 6 вересня 1983 року у Львові, який часто зазнає ракетного обстрілу з боку країни-агресорки Росії. Почала займатися художньою гімнастикою ще у дитинстві. У 1997-1998 роках Марія виступала на сцені Львівського театру опери та балету, а пізніше продовжила навчання у Балетній консерваторії Санкт-Пельтена (Австрія).

У 2002 році Абашова здобула золоту медаль у старшій категорії на престижному танцювальному конкурсі Youth America Grand Prix у Нью-Йорку. Після навчання в Австрії вступила до трупи Санкт-Петербурзького академічного театру балету Бориса Ейфмана, де незабаром набула статусу провідної солістки.

Фото: Getty Images

2018 року вона отримала звання "Заслужена артистка Росії". Зрадниця одружена і виховує трьох дітей.

Фото: Getty Images

Що Марія Абашова говорить про війну в Україні

За весь час повномасштабного вторгнення балерина жодним словом не обмовилася про терористичні акти РФ. Мабуть, колишній львів’янці до душі агресивна путінська політика та криваві російські рублі. Абашова продовжує розважати росіян, котрі відкрито підтримують вбивства українців.

На її сторінці в Інстаграмі немає жодної згадки про кровопролитну війну. Варто зазначити, що доступ до акаунту у соцмережі Абашова закрила для людей, які перебувають на території України.

Нагадаємо, що в українському Херсоні народився відомий російський актор. "Телеграф" писав, що говорить про війну Сергій Гармаш.