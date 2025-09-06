Звезда балета продалась российским рублям

Российская балерина украинского происхождения Мария Абашова предала свою страну, как и актер Юрий Нифонтов. Уроженка Львова даже после полномасштабного вторжения продолжает развлекать россиян на сцене.

Предательница родилась 6 сентября 1983 года во Львове, который часто подвергается ракетным обстрелам со стороны страны-агрессора России. Начала заниматься художественной гимнастикой еще в детстве. В 1997-1998 годах Мария выступала на сцене Львовского театра оперы и балета, а позже продолжила обучение в Балетной консерватории Санкт-Пёльтена (Австрия).

В 2002 году Абашова завоевала золотую медаль в старшей категории на престижном танцевальном конкурсе Youth America Grand Prix в Нью-Йорке. После учебы в Австрии вступила в труппу Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана, где вскоре получила статус ведущей солистки.

Фото: Getty Images

В 2018 году она получила звание "Заслуженная артистка России". Предательница замужем и воспитывает троих детей.

Фото: Getty Images

Что Мария Абашова говорит о войне в Украине

За все время полномасштабного вторжения балерина ни словом не обмолвилась о террористических актах РФ. Видимо, бывшей львовянке по душе агрессивная путинская политика и кровавые российские рубли. Абашова продолжает развлекать россиян, которые открыто поддерживают убийства украинцев.

На ее странице в Инстаграме нет ни одного упоминания о кровопролитной войне. Стоит отметить, что и доступ к аккаунту в соцсети Абашова закрыла для людей, находящихся на территории Украины.

